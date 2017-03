ARBÖ: Demo zum Frauentag legt am Mittwoch Teile des Wiener Gürtels lahm

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 08.03.2017, jährt sich der „Internationale Frauentag“ zum 85-mal. Anlässlich dieses Gedenktages findet neben zahlreichen Veranstaltungen auch eine Demonstration statt. Die Kundgebung wird vermutlich laut ARBÖ einen Teil des Wiener Gürtels lahmlegen.

Ab 16 Uhr werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Urban-Loritz-Platz sammeln. Gegen 16.30 Uhr ist dann der Abmarsch der ca. 400 teilnehmenden Personen geplant. Die Demo-Strecke soll dann über den Neubaugürtel und die Innere Mariahilfer Straße zum Platz der Menschenrechte vor dem Museumsquartier führen. Ein Ende der Kundgebung ist gegen 20 Uhr vorgesehen. Laut Polizei wird es zu zeitweisen Verkehrssperren und lokalen Umleitungen nicht nur auf der Marschroute sondern auch auf allen angrenzenden Straßenzügen kommen.

Die Polizei versprich die Sperren so kurz wie möglich zu halten. Die Demo fällt aber in die Spitze des Abendverkehrs in Wien. Der Gürtel, auch der Innere Neubaugürtel, gilt nicht umsonst als eine der am meist befahrenen Hauptverkehrsrouten in Wien. Staus scheinen somit beinahe unvermeidlich.

„Besonders gefährdet sind natürlich der Innere und der Äußere Gürtel ebenso wie die umliegende Straßen wie Burggasse, Felberstraße, Hütteldorfer Straße und Äußere Mariahilfer Straße. Aber auch die Zweier-Linie und Verbindung Johnstraße-Possingergasse-Wattgasse werden als großräumige Ausweichrouten nicht „verschont“ bleiben. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel im Rahmen der Straßenbahnlinien 5, 6, 9, 18, 49, 52, 58 und der Autobuslinien 13A und 48A werden von der Demo betroffen sein. Verkehrsteilnehmer sollten die Demostrecke meiden und großräumig umfahren. Als Ausweichmöglichkeit bieten sich die U-Bahnlinien U3 und U6 an“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.





(Forts. mögl.)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunkation & Medien

Thomas Haider

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at