Internationaler Frauentag: Wer gerechte Einkommensverteilung durchsetzen will, muss für Transparenz sorgen

Gleiche Chancen am Arbeitsmarkt und gerechte Verteilung von Einkommen nützt allen

Wien (OTS/ÖGB) - "Vorrangig ist vor allem eine gerechte, transparente Einkommensverteilung zwischen den Geschlechtern. Und zwar jetzt, und nicht erst in zehn Jahren", fordert Renate Anderl, ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende, anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März. Untersuchungen zeigen, dass Österreich bei der Gleichstellung im internationalen Vergleich immer weiter abrutscht und bei der Lohngerechtigkeit nur einen der hinteren Plätze belegt. "Seit Jahren weisen wir auf dieses Problem hin. Wer gerechte Einkommensverteilung in den Betrieben durchsetzen will, muss zusätzlich zu den bestehenden Regelungen für Transparenz sorgen. Daher sind wir für eine Weiterentwicklung unserer bereits gesetzlich verankerten Einkommensberichte und innerbetriebliche Offenlegung aller Gehälter, denn Frauen sollen wissen, wieviel ihre männlichen Kollegen verdienen."

Damit Frauen wirklich gleiche Chancen am Arbeitsmarkt bekommen, muss an vielen verschiedenen Schrauben gedreht werden. Neben einem raschen Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen mit Öffnungszeiten, die Eltern eine Vollzeitbeschäftigung in der Stadt sowohl am Land ermöglichen, braucht es laut Anderl dringend nachhaltige Maßnahmen, um zu verhindern, dass überwiegend Frauen nur mehr Teilzeit angeboten wird und sie damit in Abhängigkeit geraten, entweder vom Partner oder vom Staat, in dem sie dann auf Sozialleistungen angewiesen sind. Ein weiterer wichtiger Schritt ist aber auch, die Arbeitsbedingungen und vor allem die Löhne in frauendominierten Branchen zu verbessern. Die ÖGB-Frauen fordern einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.500 Euro als ersten Schritt, von dem überwiegend Frauen profitieren würden. "Unsere Forderung auf einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.700 Euro bleibt weiter aufrecht", betont Anderl.

"Mit dem Kinderbetreuungsgeldkonto, das mit 1. März dieses Jahres in Kraft getreten ist, wurden positive Anreize für eine partnerschaftliche Teilung geschaffen. Der Partnerschaftsbonus und der 'Papamonat', den wir jahrelang gefordert haben, sind wichtige Instrumente für mehr Gleichstellung und führen dazu, die Beteiligung von Vätern an der Kindererziehung zu steigern", erklärt Anderl. Weiterhin aufrecht bleibt die Forderung der ÖGB-Frauen nach einem Rechtsanspruch für den Papamonat (=Familienzeit), damit unabhängig vom Wohlwollen der Unternehmen die Familienzeit in Anspruch genommen werden kann.

