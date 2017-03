Special Olympics: Ramsau am Dachstein beherbergt mehr als 1.000 Athleten und Betreuer

Exklusive Unterbringung der Teams für Gastbetriebe viel mehr Freude als Last / Hotelchefin Royer-Postl: “Enthusiasmus der Teilnehmer dient uns allen als Vorbild”

Ramsau am Dachstein (OTS) - Am 14. März fällt der Startschuss für die “Special Olympics World Winter Games 2017”, die Welt-Winterspiele für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Athleten aus über 100 Nationen werden an den Wettkämpfen teilnehmen. Austragungsort ist neben Graz und Schladming auch Ramsau am Dachstein. Auf dem Hochplateau über dem steirischen Ennstal finden mehr als die Hälfte aller Bewerbe statt, hier werden die Medaillen in den großen Nordischen Disziplinen Langlauf und Schneeschuhlauf vergeben. Die Unterbringung von mehr als 1.000 Teilnehmern und Betreuern der “speziellen” Olympiade mag die Beherbergungsbetriebe in Ramsau vor manche kleine Herausforderung stellen, ist aber vor allem mit viel Freude verbunden.

Im familiengeführten Ramsauer Hotel Sporthof Austria wohnen während der Special Olympics zahlreiche Teilnehmer aus Slowenien, der Slowakei und aus Qatar. “Der Enthusiasmus dieser Athleten ist überwältigend und für uns ein großes Vorbild. Die Freude der Menschen, hier dabei sein zu dürfen, ist jederzeit spürbar und für uns und alle unsere Mitarbeiter einfach ansteckend”, sagt Hotelchefin Iris Royer-Postl >>

