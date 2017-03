FP-Landbauer: Tierschutznovelle ist Rückschritt in die Steinzeit

FPÖ NÖ fordert strenges Verkaufsverbot via Internet sowie ein Verkaufsverbot von Welpen in Zoohandlungen

St. Pölten (OTS) - „Die Tierschutznovelle bringt erbärmliche Scheinmaßnahmen und hat mit dem eigentlichen Ansinnen, Tiere zu schützen, rein gar nichts zu tun“, kommentiert der freiheitliche Tierschutzsprecher LAbg. Udo Landbauer die anstehende Gesetzesänderung. „Ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Tieren im Internet ist zwar zu begrüßen. Was die Regierung hier allerdings vorlegt, ist reine Augenauswischerei“, kritisiert Landbauer. Die Behörde müsste nämlich in Zukunft allfälligen, illegalen Tierhändlern im Internet erst einmal nachweisen, dass diese auch tatsächlich keine autorisierten Personen bzw. Privatverkäufer sind. In der Masse ist das bei stetig steigenden illegalen Tierverkäufen im Netz schlichtweg nicht zu exekutieren. „Es braucht ein generelles Verkaufsverbot von Tieren im Web, nur so können wir den illegalen Machenschaften der skrupellosen Tierhändler das Handwerk legen“, fordert Landbauer.

Auch der Verkauf von Hunde- und Katzenwelpen in Zoofachhandlungen bleibt weiter erlaubt. „Das ist Tierquälerei der übelsten Sorte – die Welpen sind wochenlang in Kojen eingesperrt und werden unnötigen Qualen ausgesetzt“, übt Landbauer Kritik. „Ein sofortiges Verkaufsverbot in den Zoohandlungen ist das Gebot der Stunde“, fordert Landbauer, der damit vielen Tierfreunden aus der Seele spricht. Die Tiere erleben oft extreme Stressbelastungen. „Keine Frischluft, künstliches Licht und kaum Bewegungsfreiraum, das ist unzumutbar“, so Landbauer.

Des Weiteren soll das Anbinden und Anketten von Hunden mit der vorliegenden Novelle wieder erlaubt sein. So dürfen Hunde im Rahmen von „Freizeitaktivitäten“ angebunden oder an die Kette gelegt werden. „Abgesehen davon, dass dies generell abzulehnen ist, gibt es nicht einmal zeitliche Beschränkungen – ein Skandal! Mit diesem Gesetz begibt sich Österreich auf rumänisches Niveau, ich fordere eine Novelle von der Novelle“, sagt Landbauer.

