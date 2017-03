SDVentures-Konzernunternehmen Layer erhöht Kapital um 15 Mio. USD und übernimmt Interactive-Messaging-Startup Cola

New York (ots/PRNewswire) - Social Discovery Ventures (SDVentures) hat bekannt gegeben, dass sein Konzernunternehmen Layer, eine Messaging-Plattform, vor Kurzem seine Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen und sein Eigenkapital um 15 Mio. USD erhöht hat. Außerdem hat das Unternehmen das Interactive-Messaging-Startup Cola übernommen. Layer hat 2013 den Startup Battlefield Award von TechCrunch erhalten.

Layer ist eine preisgekrönte Kommunikationsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Kunden von der Akquisition bis zum After-Sales-Support zu binden. Mit der Übernahme von Cola erweitert Layer seine Messaging-Plattform um interaktive, aussagekräftige Botschaften innerhalb von Konversationen.

An der Serie-B-Finanzierungsrunde von Layer beteiligten sich SDVentures sowie weitere bekannte Investoren wie Greycroft Partners, Microsoft Ventures und Salesforce Ventures. Layer hat angekündigt, das zusätzliche Kapital in die Entwicklung weiterer Produkte und in die Kundenakquisition investieren zu wollen.

SDVentures ist ein internationaler Konzern, der weltweit in Online-Social-Discovery-Projekte investiert.

