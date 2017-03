Alexander Pfeiffer gibt in seinem Buch "Sozialbeitrag statt Steuern und Abgaben" die Antwort auf die Finanzierung unserer Zukunft

Ein einfaches Steuer- und Abgabensystem stärkt den Wirtschaftsstandort, schafft Arbeitsplätze und sichert unser Pensionsystem

Pfaffstätten (OTS) - Woher kommt das Geld für unser Sozialsystem? Wie sichern wir unsere Pensionen? Wie schaffen wir Arbeitsplätze? Was können wir gegen Steuerhinterziehung unternehmen? Wie reduzieren wir die Arbeitslosigkeit? Das sind die Fragen, mit denen sich Alexander Pfeiffer in seinem Sachbuch beschäftigt. Darin zeigt er leicht verständlich auf, wie kompliziert unser Steuer- und Abgabensystem ist und wie ein einfaches System alle oben genannten Herausforderungen löst. Der erste Teil seines Werkes beschreibt, weshalb es reizvoll ist, Steuern zu hinterziehen aber auch, warum Geiz doch nicht so geil ist, wie uns das die Werbewirtschaft verkaufen möchte. Im zweiten Teil stellt Alexander Pfeiffer ein einfaches Steuersystem vor, von dem alle profitieren: Arbeitsplätze werden geschaffen, Arbeitslosigkeit praktisch abgeschafft; unser Sozialsystem gestärkt und die Pensionen gesichert. Steuerhinterziehung ist in diesem System uninteressant.



Erste Reaktionen aus Wirtschaft und Politik sprechen von einem revolutionären System. Das Sachbuch "Sozialbeitrag statt Steuern und Abgaben" von Alexander Pfeiffer zeigt, dass es auch anders geht und ein neues System dabei helfen kann, Herausforderungen wie Pensionen zu lösen. Das System, das hier vorgestellt wird, führt zu neuen Arbeitsplätzen und macht Steuerhinterziehung zu einem Problem aus der Vergangenheit. "Sozialbeitrag statt Steuern und Abgaben" ist leicht verständlich und locker geschrieben mit etwas Humor gewürzt aber als durchaus ernst zu nehmendes Unterhaltungssachbuch unter der ISBN 978-3-7345-3458-4 zu bestellen.



