Favoriten: Kunst-Schau „Seelenwege durch Traumwelten“

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Vereines „Kultur 10“ präsentiert der Maler und Schriftsteller Christian Locker von Mittwoch, 8. März, bis Donnerstag, 27. April, seine beeindruckenden Gemälde im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Die Vernissage am Mittwoch, 8. März, beginnt um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Der Künstler nimmt an der Eröffnungsveranstaltung teil. Unter dem Titel „Seelenwege durch Traumwelten“ legt Christian Locker eine „phantastische“ Bilder-Kollektion vor. Im Mittelpunkt der Ölmalereien stehen Geschichten, Menschen und Szenarien aus der Wienerstadt.

Das ehrenamtlich aktive „Kultur 10“-Team kündigt dem Publikum einen besonderen Kunstgenuss an: „Ein malerischer Spaziergang durch das Phantastische Wien“. Der Maler und Autor Christian Locker stellt seine fein ausgeführten Ölgemälde nicht nur im „Phantasten-Museum“ (Wien/Palais Palffy) aus, sondern auch in dezentralen Kultur-Einrichtungen wie dem „Waldmüller-Zentrum“. Lockers Arbeiten können gegen Voranmeldung im „Waldmüller-Zentrum“ in der Hasengasse 38 kostenlos besichtigt werden. Gerne steht die „Kultur 10“-Mannschaft für Termin-Absprachen zur Verfügung: Telefon 0676/534 69 89. Die E-Mail-Adresse des Vereines lautet:

