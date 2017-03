Niederösterreichs Fahrbahnen sind heute großteils nass bis trocken

Neuschnee im Wald-, Most- und Industrieviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L sind heute, Dienstag, großteils nass bis trocken. In den höheren Lagen des Waldviertels und des Voralpengebietes ab ca. 700 Meter Seehöhe sind Schneefahrbahnen vorzufinden. Bei den Splittstrecken kommt es im Raum Aspang an exponierten Stellen zur Reifglättebildung. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -1 Grad, gemessen in Gloggnitz, Gutenstein, Lilienfeld und Gaming, und +7 Grad in Laa/Thaya.

Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel bis drei Zentimeter (Gr. Gerungs, Pöggstall und Weitra), im Mostviertel bis fünf Zentimeter (Gaming und Scheibbs) und im Industrieviertel bis zwei Zentimeter (Gloggnitz). Im Weinviertel gibt es keinen Neuschnee.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

