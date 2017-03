Weltweit führendes Duftmarketing-Unternehmen ScentAir übernimmt Brandaroma

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - ScentAir, ein weltweit führendes Duftmarketing-Unternehmen, hat Brandaroma, einen wichtigen Akteur auf dem schnell wachsenden Markt für Marketinglösungen im Bereich Raumdüfte übernommen. Brandaroma betreibt wichtige Niederlassungen in ganz Asien mit Schwerpunkt auf Hongkong, Macau, Festlandchina und Australien sowie im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. In den USA werden die Beduftungs-Dienstleistungen von Brandaroma unter dem Markennamen AromaSys vermarktet.

"Seit über 20 Jahren investiert ScentAir in kompetente Mitarbeiter, Kundenservice und Spitzentechnologien, um unseren Kunden fortlaufend erstklassige und umfassende Marketinglösungen bereitzustellen", sagte Andrew Kindfuller, Präsident und CEO von ScentAir. "Die Übernahme von Brandaroma wird unsere Position als weltweiter Marktführer in dieser dynamischen Branche weiter stärken und ausweiten und uns eine schnellere und höhere Reaktionsfähigkeit verleihen, wodurch wir unsere Kunden auf der ganzen Welt noch besser unterstützen können." Die Übernahme wird von dem Equity-Sponsor von ScentAir, Parthenon Capital Partners, finanziert, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den mittelständischen Markt für technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen spezialisiert.

ScentAir hat seinen Sitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina und betreut mit weltweiten Vertriebs- und Servicestandorten in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien Kunden in 109 Ländern. Brandaroma/AromaSys kann auf eine langjährige Erfahrung mit erstklassigen, weltweiten Marken aus der Hotellerie-, Gaming-, Einzelhandels- und Dienstleistungsbranche zurückblicken. "Durch die Kombination der Produktangebote und der langjährigen Branchenkenntnisse von Brandaroma mit der Technologie, der Reichweite und den Ressourcen von ScentAir werden wir unsere Präsenz als Dienstleistungsanbieter weiter ausbauen und unser Wachstum beschleunigen können", erklärte Brian Edwards, Chief Revenue Officer bei ScentAir.

Informationen zu ScentAir

ScentAir kreiert jedes Jahr über fünf Milliarden anhaltende Duftimpressionen. ScentAir mit Sitz in Charlotte, im US-Bundesstaat North Carolina, betreut Unternehmen aller Art in 109 Ländern und gilt als das weltweit größte und erfahrenste Duftmarketing-Unternehmen. Das Unternehmen betreibt Geschäftsniederlassungen in Hongkong, Shanghai, Macau, Toulouse, London und Madrid und ist mit Standorten in über 70 Ländern präsent. www.scentair.com

Informationen zu Parthenon Capital Partners

Parthenon Capital Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Boston und San Francisco. Unterstützt durch auf Nischenmärkte spezialisierte Fachleute und ein kompetentes Umsetzungsteam investiert Parthenon in Wachstumsunternehmen aus verschiedenen Dienstleistungsbranchen. Das Ziel von Parthenon besteht darin, durch Rekapitalisierung oder die Finanzierung neuer Initiativen als aktiver und gleichwertiger Partner der Geschäftsführung zu fungieren. Unternehmensdienstleistungen, Finanz- und Versicherungsleistungen und Gesundheitswesen gehören zu ihren besonderen Fachkompetenzen, doch ist Parthenon an jedem Dienstleistungs-, Technologie- oder Lieferunternehmen mit einem überzeugenden Leistungsversprechen und firmeneigenem Know-how interessiert. Das Investmentteam von Parthenon verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Kapitalmärkte und Kapitalgeschäfte, was die Firma in die Lage versetzt, komplexe, facettenreiche Wertschöpfungsgelegenheiten zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.parthenoncapitalpartners.com.

Rückfragen & Kontakt:

Edward Burke

ScentAir

Vizepräsident für Kommunikation

+1 704 970 3941

eburke @ scentair.com