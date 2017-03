Neues Volksblatt: "Null Toleranz" von Michaela Ecklbauer

Ausgabe vom 7. März 2017

Linz (OTS) - Im Vergleich zu 2015 ist die Zahl der in OÖ angezeigten Straftaten um 5,8 Prozent gestiegen – im Zehnjahresvergleich hat es aber bereits Jahre gegeben, in denen sowohl die Gewaltdelikte als auch die Wirtschaftskriminalität höher waren. Dennoch sprechen die aktuellen Zahlen eine deutliche Sprache, dass mit der Flüchtlingswelle die Zahl der ausländischen Straftäter vor allem im Suchtmittelbereich, bei fremdem Vermögen, Körperverletzung und sexueller Nötigung deutlich angestiegen ist. Vor allem jene Personen mit dem Status „Asylwerber“ stechen hier negativ heraus. Forderungen, wonach Menschen, die in Österreich zu Gast sind, wenn sie straffällig werden, umgehend abgeschoben werden sollen, sind daher nur zu begrüßen. Denn sie tun weder der heimischen Bevölkerung noch ihren Landsleuten, die aus nachvollziehbaren Gründen bei uns Schutz suchen, etwas Gutes.

Auch wenn ein Teil der Gewaltdelikte innerhalb der jeweiligen Community erfolgt, müssen diese verbalen oder körperlichen Auseinandersetzungen nicht in unser Land hereingetragen werden. Die Bevölkerung wird verunsichert, die Polizei hat alle Hände voll zu tun und auch im Gesundheits- und Justizbereich werden viele Ressourcen gebunden. Ein Asylwerber, der straffällig wird und womöglich auch noch seine wahre Identität verschleiern will, um nicht abgeschoben werden zu können, hat nichts in Österreich verloren. Hier gilt: Null Toleranz.

