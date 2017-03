TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Wenn Erdogan den Bogen überspannt", von Christian Jentsch

Ausgabe vom 7. März 2017

Innsbruck (OTS) - Der türkische Präsident lässt den Streit um Wahlkampfauftritte in Deutschland eskalieren und schwingt die Nazi-Keule. Dabei spielt er mit dem Feuer. Denn ganz abseits von Europa droht dem Land der Niedergang.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt auf Eskalation:

Im Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland im Vorfeld des Verfassungsreferendums schwingt er die Nazi-Keule. Und versichert seinen Anhängern, dass er sich von niemanden aufhalten lasse. Nachdem die österreichische und die niederländische Regierung bereits klargemacht haben, dass Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in ihren Ländern nicht erwünscht sind, schießt sich Erdogan auf Deutschland ein, wo er und seine Regierungspartei AKP um die Stimmen von rund 1,4 Millionen stimmberechtigten Auslandstürken buhlt. Ein Sieg Erdogans bei der Abstimmung zur Einführung des Präsidialsystems in der Türkei ist alles andere als ausgemacht, deshalb wird um jede Stimme gekämpft. Und die Auslandstürken gelten als besonders Erdogan-freundlich. Dass Erdogan Deutschland Nazi-Methoden vorwirft, ist freilich besonders infam. Jener Machthaber, der Kritiker pauschal als Verräter und Terroristen denunziert, der Hunderte Journalisten und unliebsame Oppositionspolitiker ins Gefängnis werfen ließ, der nach dem gescheiterten Putschversuch 130.000 Beamte vom Dienst suspendieren und Zehntausende verhaften ließ, der aus politischem Kalkül wieder einen blutigen Bürgerkrieg im kurdischen Teil des Landes entfachte, präsentiert sich als Verfechter der Gerechtigkeit. Und das gegenüber Deutschland, das nicht nur in Europa in Sachen Demokratie eine Vorbildfunktion einnimmt. Umso erstaunlicher ist, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel weiterhin äußerst besonnen auf Deeskalation setzt. Sicher, der Flüchtlingspakt mit Ankara soll nicht aufs Spiel gesetzt werden. Doch dieser Pakt darf kein Freibrief für Erdogan in Sachen Zertrümmerung des Rechtsstaats sein. Vor allem, wenn in Europa dafür geworben wird.

Erdogans Beleidigung hat freilich auch Kalkül. Er spielt die nationalistische Karte und sucht den Konflikt mit dem „Feind von außen“, um von innenpolitischen Problemen abzulenken – ein Spiel mit dem Feuer, für das die Türkei noch teuer bezahlen könnte. Denn das einstige Wirtschaftswunderland droht wieder zum gefährlichen Pulverfass zu werden. Die beeindruckenden Wachstumszahlen der türkischen Wirtschaft sind Schnee von gestern, und fern von Europa droht dem Land ein schmerzhafter Rückfall. Erdogan hat nach seinem Sprung an die Macht als Premier lange Zeit vieles richtig gemacht – nun droht er alles zu verspielen. Für Erdogan und seine Regierung wäre es höchst an der Zeit, endlich abzurüsten.

