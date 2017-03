CNA ernennt Joyce Trimuel zum Chief Diversity Officer

Chicago (ots/PRNewswire) - CNA gab heute die Ernennung von Joyce Trimuel zum Senior Vice President und Chief Diversity Officer bekannt. Joyce Trimuel ist in dieser neu geschaffenen Position verantwortlich für die Weiterentwicklung und die Leitung eines Grundstocks an vorrangigen Strategiemaßnahmen, die darauf abzielen, die Anstrengungen des Unternehmens beim Aufbau einer vielfältigen und inklusiven Kultur zu beschleunigen. Sie wird Liz Aguinaga, Chief Human Resources Officer von CNA, unterstellt sein.

"Neben ihren Fähigkeiten als treibende Kraft für einen positiven Wandel und als erwiesenermaßen leidenschaftliche Meisterin der Vielfalt ist Joyce auf ihrem Gebiet eine ergebnisorientierte Führungskraft, die dafür sorgen wird, dass wir die besten Leute anziehen, weiterentwickeln und halten, indem sie ihr Augenmerk auf einen möglichst breiten Talentpool innerhalb des Unternehmens und auf dem gesamten Arbeitsmarkt legt", sagte Liz Aguinaga.

Trimuel kommt mit fast 20 Jahren an Erfahrung in der Versicherungsbranche und als Führungspersönlichkeit zu CNA. Zuletzt hatte sie die Position als Vice President und Kansas City Branch Manager bei Chubb inne. In dieser Zeit gründete sie auch die Lead.Link.Leverage-Initiative, in deren Rahmen mehr als 200 weibliche Führungskräfte in Kansas City das Angebot zu einer professionellen Weiterentwicklung ihrer Karriere wahrnehmen konnten.

"Vielfalt und Inklusion führen zu mehr Innovationen, sorgen für mehr Chancen für alle, für einen besseren Zugang zu Talenten und für bessere Geschäftsleistungen", sagte Dino E. Robusto, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von CNA. "Indem wir mit Menschen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen, Erfahrungen und Arbeitsweisen zusammenarbeiten, sind wir in der Lage, dazuzulernen und neue Perspektiven einzunehmen. Vielfältige Blickwinkel sorgen für bessere Entscheidungen und schaffen letztendlich eine hoch leistungsfähige Kultur. Die Führungsqualitäten von Joyce Trimuel werden es uns ermöglichen, die Bedürfnisse unserer Kunden mit ihren so unterschiedlichen Voraussetzungen zu befriedigen und damit in unseren globalen Gemeinschaften eine noch entscheidendere Rolle zu spielen."

Trimuel verfügt über einen Bachelor-of-Science-Abschluss im Bereich Finanzen von der University of Illinois at Urbana-Champaign und über einen MBA von der Olin Business School an der Washington University in St. Louis. Sie kann auf eine Reihe von Errungenschaften im Bereich Diversity zurückblicken, wie etwa als Vorsitzende des Multicultural Development Council von Chubb, wo sie für die Entwicklung und Einführung eines der ersten Entwicklungsprogramme für Führungskräfte überhaupt verantwortlich war. Zudem leitete sie von dort aus einige erfolgreiche gemeinnützig und wohltätig ausgerichtete Partnerschaften.

CNA dient Unternehmen und Fachkräften seit 1897 und ist das achtgrößte kommerzielle Versicherungsunternehmen sowie das 14-größte Sach- und Unfallversicherungsunternehmen des Landes. Zu den Versicherungsprodukten von CNA zählen kommerzielle Versicherungen, Spezialversicherungen, Marine- und andere Sach- und Unfallversicherungen. Zu den Dienstleistungen von CNA zählen Risikomanagement, Informationsdienste, Versicherungen, Risikokontrolle und Schadensregulierung. Weitere Informationen über CNA finden Sie unter www.cna.com. "CNA" ist ein eingetragenes Warenzeichen der CNA Financial Corporation. Verschiedene Tochtergesellschaften der CNA Financial Corporation verwenden das "CNA"-Warenzeichen im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten rund um Versicherungen und Schadensregulierung.

