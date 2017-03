Blümel: Demozonen bringen Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, Erwerbsfreiheit und Sicherheit in Einklang

Neos-Partei sollte sich endlich auf Seite von Wirtschaft, Arbeitnehmern, Besuchern und Bewohnern stellen

Wien (OTS) - „Wir haben stets gefordert, dass die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit, Erwerbsfreiheit und Sicherheit in Einklang gebracht werden müssen. Das alles wird mit Demozonen ermöglicht. Genau deshalb setzen wir uns dafür ein“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel angesichts der aktuellen Aussendung von Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und weiter: „Diese Aussagen sind nicht mehr als ein plumper Versuch der Neos-Partei, von ihrer wirtschaftsfeindlichen Politik abzulenken. Denn dafür sind die Ablehnung von Demozonen und der Dritten Piste am Flughafen Wien die besten und eindeutigsten Belege.“

In diesem Zusammenhang sei auch auf die heutigen Aussagen im Interview mit der Tageszeitung „Kurier“ verwiesen. „Ich habe auch hier einmal mehr klargemacht, dass Demonstrationen in eigenen Demozonen stattfinden sollen, wo die diversen Grundrechte in Einklang gebracht werden können“, so der Landesparteiobmann weiter: „Die Neos-Partei sollte sich endlich auf die Seite von Wirtschaft, Arbeitnehmern, Besuchern und Bewohnern stellen. Bei der Sonntagsöffnung ist die pinke Fraktion ja bekanntlich auch auf den fahrenden Zug aufgesprungen“, so Blümel abschließend.

