NEOS Wien an Sobotka: Begrüßen die Wahrung der Grundrechte in Sachen Demonstrationsrecht

Meinl-Reisinger: „Das Auftreten des Innenministers für Demonstrationsfreiheit ist ein Denkzettel für die Wiener ÖVP.“

Wien (OTS) - Dass Innenminister Sobotka in der heutigen ATV Klartext-Ausgabe der Einschränkung der Demonstrationsfreiheit eine Abfuhr erteilt, freut die NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger: „Dass auf Grund einer Excel-Tabelle der VP-Vorfeldorganisation Wirtschaftskammer Wien eines der wichtigsten Grundrechte eingeschränkt werden sollte, war von Anfang an ein schlechter Witz. Die ehemals bürgerliche Volkspartei – besonders in Form des bemühten Wien-Chefs Gernot Blümel – hat hier übers Ziel hinaus geschossen. Das hat jetzt auch Innenminister Sobotka erkannt.“

„Wir würden es begrüßen, wenn Gernot Blümel wieder auf den Pfad der Rechtsstaatlichkeit zurückfinden würde, auf dem sich sein Innenminister nach einem kurzem Intermezzo wieder befindet“, so Meinl-Reisinger weiter. „Wir haben Verständnis dafür, dass es schmerzt, wenn einer kleinen Partei eines ihrer Jahresziele abhanden kommt. Aber die Demokratie sollte – gerade für Bürgerliche – über den eigenen Befindlichkeiten und Erfolgen stehen."

