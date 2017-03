Blümel: Neos-Partei hat jedes wirtschaftspolitische Antlitz verloren

Besser spät als nie – Freuen uns über Unterstützung bei Sonntagsöffnung - Neos-Partei lehnt Demo-Zonen und Dritte Piste ab

Wien (OTS) - "Es ist allerhöchste Zeit, dass die Neos-Partei endlich aus ihrem wirtschaftspolitischen Dauerschlaf erwacht. Denn sie haben mittlerweile ihr wirtschaftspolitisches Antlitz vollkommen verloren", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel angesichts der heutigen Aussendung von Gemeinderat Markus Ornig zum Thema Sonntagsöffnung und weiter: "Ich frage mich zwar, warum die Neos-Partei in den letzten Monaten keinen einzigen Mucks zum Thema Ladenöffnungszeiten gemacht hat. Aber besser spät als nie springen sie nun auf den fahrenden Zug auf. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die zur Umsetzung der Sonntagsöffnung in Wien beitragen kann. Denn wenn Wien Weltstadt sein will, dann muss sie das jeden Tag sein und nicht nur sechs Tage pro Woche."

Leider habe die Neos-Partei gerade in den letzten Wochen sehr deutlich ihr wirtschaftsfeindliches Gesicht gezeigt. "Mit der neuerlichen Ablehnung von Demozonen und der Dritten Piste am Flughafen Wien hat sich die Neos-Partei sehr klar und eindeutig gegen die Wirtschaft und gegen unseren Standort gestellt. Da hilft auch keine Ablenkung durch eigentümliche Aussendungen. Wir laden die Neos-Partei ein mit uns gemeinsam dieses Thema voranzutreiben", so Blümel abschließend.

