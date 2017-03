Airports Council International gibt die von Reisenden weltweit ausgewählten besten Flughäfen der Welt in Bezug auf Kundenservice für 2016 bekannt

Montreal (ots/PRNewswire) - Airport Service Quality Awards 2016

Airports Council International (ACI) World gibt heute die Gewinner der Airport Service Quality (ASQ) Awards 2016 bekannt. Große und kleine Flughäfen in allen Teilen der Welt stellen immer wieder ihr Engagement unter Beweis, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.

"Wir feiern den 10. Jahrestag unserer Unterstützung für Flughäfen mit dem ASQ-Programm. Dieses Programm zeigt Airports, wie sie ihren Kunden am besten dienen können, und ich bin hocherfreut, dass wir die größte jemals erreichte Gruppe an Gewinnern verkünden können," sagte Angela Gittens, Generaldirektorin ACI World. "Diese Flughäfen haben sich zum Ziel gesetzt, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu liefern. Die Förderung einer Kultur ständiger Serviceverbesserungen dient als Wettbewerbsvorteil und zum Optimieren der nicht luftfahrtgebundenen Einnahmen. ACI erkennt diese Leistungen stolz an und wir freuen uns darauf, gemeinsam noch effektivere, effizientere und profitablere Möglichkeiten zu finden, die Fluggäste besser zu bedienen."

ASQ ist das einzige weltweite Programm, dass Passagierumfragen an den Flughäfen am Reisetag durchführt. Jedes Jahr liefert das Programm ca. 600.000 Einzelbefragungen in 41 Sprachen in 84 Ländern. Es zeichnet die Meinung der Passagiere anhand von 34 Leistungskennzahlen auf, zu denen Zufahrt zum Flugplatz, Check-In, Sicherheitskontrollen, sanitäre Einrichtungen, Geschäfte und Restaurants gehören. An jedem Flughafen wird genau die gleiche Umfrage durchgeführt, damit eine branchenweite Datenbank erstellt werden kann und die Flughäfen sich mit anderen Airports auf der Welt vergleichen können. Das ASQ-Programm fördert außerdem den Austausch unter Flughafenbetreibern bezüglich der besten Praktiken.

Die ASQ Awards werden an die Flughäfen verliehen, die von Passagieren im Laufe eines Jahres die besten Noten erhielten. Die Kategorien sollen die Leistungen der Airports verschiedener Größe und in verschiedenen Regionen widerspiegeln.

Die Zeremonie der ASQ Awards findet im Rahmen der 27. ACI Africa/World Annual General Assembly, Conference & Exhibition in Port Louis, Mauritius, vom 16. bis 18. Oktober 2017 statt.

