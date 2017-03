Amon: Leichtfried will Steuergeld mit höchstem Risiko anlegen

ÖVP-Generalsekretär: Infrastrukturminister sorgt mit riskantem Investitionsplan für Aufsehen und will die Dividenden in fünf Jahren verzehnfachen

Wien (OTS) - "Der leichtfertige Umgang der SPÖ mit Steuergeldern erreicht heute eine neue Dimension. Bundesminister Leichtfried rechnet nämlich vor, die Dividendenausschüttung an die Republik durch die Bereitstellung von neuem Risikokapital innerhalb von fünf Jahren verzehnfachen zu wollen. Bei genauerer Betrachtung scheint das aber nur eine billige Schlagzeile zu sein. Solche Zahlen liefern innerhalb dieser Zeit nämlich, wenn überhaupt, nur Hedgefonds", zeigt sich ÖVP-Generalsekretär verwundert über die SPÖ-Idee.

"Mir hätte es besser gefallen, er hätte öffentlich erklärt, wie wir den milliardenhohen Zuschuss von Steuergeldern an die ÖBB senken können", zeigt sich Amon enttäuscht. Überhaupt sei man in der ÖVP hellhörig, wenn sich die SPÖ zur Ausrichtung staatseigener- oder naher Unternehmen äußert. "Für viele sind der BAWAG-Skandal oder die Salzburger Finanzkrise nach wie vor in schlechter Erinnerung. Daher gilt es, die Vorschläge immer genau zu überprüfen", sagt Werner Amon.

Auf der anderen Seite habe Finanzminister Hans Jörg Schelling im Kurier einen Vorschlag präsentiert, dem Werner Amon vieles abgewinnen kann. "Die Idee, alle wesentlichen Staatsbeteiligungen in einer Holding zu bündeln, ist sehr unterstützenswert. Vor allem die Schaffung einer Infrastruktureinheit unter Eingliederung der ÖBB-Infrastruktur birgt unglaubliches Potenzial", sagt Amon abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und Social Media; Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp