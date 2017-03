„Dancing Stars“ – Kick-off zum ORF-Tanzevent im Grand Hotel Wien

Martin Leutgeb muss verletzungsbedingt die „Dancing Stars“ verlassen

Wien (OTS) - Eser Ari-Akbaba & Danilo Campisi, Martin Ferdiny & Maria Santner, Ana Milva Gomes & Thomas Kraml, Riem Higazi & Dimitar „Mitko“ Stefanin, Nicole Hosp & Willi Gabalier, Otto Retzer & Roswitha Wieland, Walter „Schoko“ Schachner & Lenka Pohoralek, Norbert Schneider & Conny Kreuter und Monica Weinzettl & Florian Gschaider – diese neun „Dancing Stars“-Paare, gehen ab Freitag, dem 31. März 2017, live um 20.15 Uhr in ORF eins bei der elften Staffel des ORF-Tanzevents an den Start. Zusammengeführt wurden sie heute, am 6. März, von den Moderatoren Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger in Anwesenheit von ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm im Rahmen eines Presseevents im Ballsaal des Grand Hotels Wien.

Zu einem verletzungsbedingten Aus kam es heute für Martin Leutgeb:

„Ich habe bei meinem Auftritt heute ein Schnalzen im linken Bein gespürt und habe den Presseevent noch irgendwie durchgezogen. Wegen der starken Schmerzen bin ich dann aber gleich zum Unfallchirurgen Dr. Reinhard Weinstabl gefahren, der einen Riss der Achillessehne diagnostizierte. Ich bin sehr traurig darüber, dass ich jetzt nicht dabei sein kann.“ Wer ab 31. März als zehnter „Dancing Star“ mit Alexandra Scheriau an den Start geht, wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Bevor die zehn neuen Paare das Parkett betreten, muss jeder und jede von ihnen ein Minimum an 50 Trainingsstunden in den ORF-Tanzstudios am Küniglberg absolvieren. Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, wird in den ersten beiden Sendungen keines von ihnen die Show verlassen müssen. Somit können sich alle Promis vor der ersten Entscheidung jeweils mit einem Solotanz (Herren am 31. März, Damen am 7. April) und einem Gruppentanz (Damen am 31. März, Herren am 7. April) präsentieren. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in der dritten Ausgabe am 15. April übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als Erster die Show verlassen muss, ein.

Die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ wird 2017 ein internationales Expertenteam bewerten: Neu in der Jury sind die aus Russland stammende Ballerina Karina Sarkissova und der aus Deutschland kommende Tanzsporttrainer Dirk Heidemann. Auch 2017 wieder mit dabei sind die Schweizerin Nicole Burns-Hansen und Balázs Ekker aus Ungarn. Außerdem ist die Show für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen via Zweikanalton mit einem Audiokommentar versehen.

Folgende Paare betreten in der zehnten Staffel gemeinsam das Parkett:

Eser Ari-Akbaba tanzt mit Danilo Campisi: „Das letzte Mal habe ich vor einem halben Jahr in der Disco getanzt.“ Besonders freut sich die Wettermoderatorin über den internationalen Background ihres Profipartners: „Natürlich geht es in erster Linie ums Tanzen, aber vielleicht zeigt er mir ja auch ein paar Tricks der italienischen Küche.“ Auch Danilo Campisi ist von seiner Promipartnerin begeistert:

„Eser ist so energiegeladen, es wird bombastisch.“

Martin Ferdiny tanzt mit Maria Santner: „Auch wenn es noch gar nicht losgegangen ist, herrscht hier schon eine tolle Atmosphäre.“ Auch Tanzpartnerin Maria Santner freut sich sehr und hat bereits einen Trainingsansatz parat: „Wir werden checken, wo Martins Stärken liegen und uns auf die positiven Seiten fokussieren, um das Maximum rauszuholen.“

Ana Milva Gomes tanzt mit Thomas Kraml: „Im Ballroom ist das Tanzen natürlich etwas ganz anderes als das Tanzen beim Musical.“ Von ihrem Tanzpartner erwartet sie, „dass wir auf jeden Fall Spaß haben, das ist wichtig. Aber er muss auch streng sein.“ Thomas Kraml gibt sich zuversichtlich: „Ich bin überzeugt, dass streng sein nicht notwendig sein wird.“

Riem Higazi tanzt mit Dimitar Stefanin: „Bei ‚Dancing Stars‘ möchte ich mich auch meinen Ängsten stellen – das wären zum Beispiel Interviews geben oder für Fotos posieren.“ Bei der Präsentation sind sich Riem und Dimitar einig darüber, wie sie die nächsten Wochen angehen werden: „Rock-’n’-Roll-Baby!“ Dimitar Stefanin weiter: „Wir werden gemeinsam abshaken und viel Spaß haben.“

Nicole Hosp tanzt mit Willi Gabalier: „Ich habe mir schon Tipps von Thomas Morgenstern geholt, der mir ‚Dancing Stars‘ dann auch so richtig schmackhaft gemacht hat“, und zeigt sich auch freudig überrascht über ihren Profipartner Willi Gabalier. Mit einem Augenzwinkern verrät sie: „Das hätte ich nicht erwartet. Ich ziehe dann die hohen Schuhe aus, dann geht sich das mit der Größe auch aus.“ Auch Willi Gabalier freut sich über seine Tanzpartnerin: „Ich bringe ihr das Tanzen bei – und sie kann mir dann Tipps beim Skifahren geben.“

Otto Retzer tanzt mit Roswitha Wieland: „Ich bin schon nervös, gestern habe ich mir noch gedacht, ich werde einfach die Eser nehmen.“ Otto Retzer mit einem Augenzwinkern über seine Tanzpartnerin weiter: „Ich habe die Dame noch nie gesehen, aber ich freue mich sehr, dass ich sie habe.“ Roswitha Wieland zeigt sich ehrgeizig: „Der Sieg wäre jetzt schon einmal angebracht, wir werden Vollgas geben.“

Walter „Schoko“ Schachner tanzt mit Lenka Pohoralek: Mit „Ich tanze eigentlich alles, nur wie, weiß ich nicht“, gibt er sich zuversichtlich. Auch Lenka Pohoralek hofft, „dass Fußballer zwei flinke Füße haben“, und weiter: „Ich bin sehr froh und meine Freunde auch, die haben alle gehofft, dass ich mit Schoko tanze.“

Norbert Schneider tanzt mit Conny Kreuter: „Ich kann ja kaum ordentlich gehen, bei mir muss man wirklich von ganz vorne anfangen“ – und in Richtung Conny Kreuter weiter: „tänzerisch erwarte ich mir einiges und ich hoffe, ich kann viel dazulernen, aber sie muss gnädig sein.“ Conny ist auf alles gefasst: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit Norbert tanzen werde – und ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben.“

Monica Weinzettl tanzt mit Florian Gschaider: „Ich habe nachgerechnet, ich war vor 33 Jahren in der Tanzschule, mehr als einmal, aber danach habe ich die Tanzfläche eher gemieden.“ Über ihren Tanzpartner Florian Gschaider freut sie sich sehr und bemerkt ehrgeizig: „Dann gewinnen wir gleich nochmal.“ Auch der Titelverteidiger hat den Sieg durchaus im Blick und scherzt:

„Titelverteidigung ist immer schwierig, aber das werden wir schon machen.“

Alles rund um den ORF-TV-Ballroom auf dancingstars.ORF.at

Bereits einige Tage, bevor es im TV aufs Parkett geht, können sich Fans online über alles Wissenswerte rund um die neue „Dancing Stars“-Staffel auf dancingstars.ORF.at informieren. Die TV-Shows selbst sind dann auf TVthek.ORF.at live und on demand zu sehen. Vervollständigt wird das multimediale Online-Package mit Specials und Ticket-Gewinnspielen auf extra.ORF.at. Auch via Facebook und Twitter können die Userinnen und User fortwährend Einblick auf alle News aus dem Ballroom erhalten.

Spezialführungen und „Tanzen mit den Stars“-Event

Es besteht die Möglichkeit, spezielle Backstage-Führungen und Kindergeburtstage zu buchen. Alle Infos unter http://backstage.ORF.at oder (01) 877 99 99. Unter dem Motto „Tanzen mit den Dancing Stars und ihrem Orchester“ findet dieses Jahr bereits zum fünften Mal der Side-Event zu den ORF-„Dancing Stars“ statt. ORF-Radio Wien lädt zum „Dancing Stars“-Ball am 30. April ins Austria Trend Parkhotel Schönbrunn. Kartenbestellungen sind online bei tickets.ORF.at möglich. Weitere Informationen sind beim Radio Wien Servicetelefon unter (01) 899953 oder auf http://wien.ORF.at abrufbar.

