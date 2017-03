Maresch: Neugestaltung am Getreidemarkt bringt mehr Verkehrssicherheit und schafft wichtigen Lückenschluss

Wien (OTS) - Die Umgestaltung der Verkehrssituation am Getreidemarkt bringt mehr Verkehrssicherheit und schafft wichtige Verbindungen für RadfahrerInnen und FußgängerInnen. „Die Situation am Getreidemarkt ist seit vielen Jahren vor allem für FußgängerInnen und RadfahrerInnen, aber auch für AutofahrerInnen schwierig. Die Geschwindigkeit ist hoch, trotzdem queren FußgängerInnen und der Rad- und Autoverkehr teilen sich die Fahrbahn. Jetzt wird es eine neue ampelgeschützte Querung geben, Radverkehr und Autoverkehr werden getrennt geführt. Das sind wesentliche Verbesserungen“, so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch.

Insgesamt nimmt der Kfz-Verkehr innerhalb des Gürtels seit vielen Jahren ab. Immer mehr Menschen nutzen umweltfreundliche Öffis und das Rad für ihre täglichen Wege oder gehen einfach zu Fuß. Dafür muss auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Gerade im Bereich universitärer Institutionen oder touristischer Attraktionen sind diese Maßnahmen besonders wichtig.



