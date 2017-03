Behind the Wheel: Wie Virtual Reality die Maschinen von morgen erschafft

London (ots/PRNewswire) - Dank neuer Technologien wie Virtual Reality und steigender Möglichkeiten in Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) gehören die Tage von Crashtest-Dummys und kostspieligen physischen Prototypen im Automobil- und Investitionsgüterbereich mehr und mehr der Vergangenheit an. Die Design Analysis & Simulation-Abteilung von CNH Industrial arbeitet international seit langer Zeit mit den Entwicklungsabteilungen von Truck, Baumaschinen, Motoren und den landwirtschaftlichen Maschinen zusammen. Ihre Arbeit beginnt bereits ganz am Anfang einer jeden Produktentwicklung

Die neueste Folge der Web-Serie 'Behind the Wheel' von CNH Industrial führt uns ein in die Arbeitsweise der beiden Teams in USA und Italien. Die wichtigsten Simulationen in dieser Episode sind:

Kollisionsverhalten, Sicherheit, Bodenbearbeitung- und Erntegutfluss, Ergonomie und Fahrzeugdynamik.

Um die hochkomplexen Simulationen zu entwickeln, die erforderlich sind, um jedes Element einer Maschine zu verstehen und bedienbar zu machen, bedarf es immenser Rechenleistung. Dieser Prozess wird gesamtheitlich durch das globale Netzwerk der auf der ganzen Welt verteilten HPC-Server des Unternehmens ermöglicht.

Verschaffen Sie jetzt sich einen Eindruck davon, wie CNH Industrial die virtuelle Realität nutzt, um Maschinen, die es noch gar nicht gibt, zu konstruieren, eine unendliche Vielzahl von Variablen zu testen und den Sicherheitsgrad und Komfort für die noch hypothetischen Fahrer und Passagiere zu ermitteln - und das alles simultan in aller Welt und dennoch gemeinsam.

Sie können die Folge direkt hier auf CNHIndustrial.com sehen:

cnhindustrial.com/behindthewheel

(http://www.cnhindustrial.com/BEHINDTHEWHEEL)

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com

