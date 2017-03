AK zu Staatsbeteiligungs-Plänen: Zerschlagung der ÖBB verkehrspolitisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll

Vor der Struktur-Debatte sollte es erst eine Strategie geben

Wien (OTS) - Die Pläne von Finanzminister Hans Jörg Schelling zur Neugestaltung der Staatsbeteiligungen in der ÖBIB und in einer Österreich Holding finden nicht die Zustimmung der Arbeiterkammer. „Wer die Zerschlagung der ÖBB weiter vorantreibt, will ein Ende der verkehrspolitischen Verantwortung des Staates“, sagt AK Verkehrsexpertin Sylvia Leodolter.

Die ÖBB sind nicht nur der größte Mobilitätsanbieter im Auftrag von Bund und Ländern und damit verkehrspolitisch von zentraler Bedeutung, sie sind auch verantwortlich für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur auf der Schiene – und das ist unter einem gemeinsamen ÖBB-Holdingdach am besten sichergestellt. Die AK fürchtet außerdem Einschnitte beim Angebot und der Kundenorientierung, wenn nicht mehr das Verkehrsministerium direkt, sondern der Finanzminister, der andere Interessen verfolgt, die ÖBB-Infrastruktur als Eigentümer steuern soll.

„Besser wäre, erst einmal eine Strategie-Debatte zu führen, was Österreich mit seinen Beteiligungen will. Eine Struktur-Debatte ist jetzt alles andere als sinnvoll“, sagt AK Verkehrsexpertin Sylvia Leodolter.

