NEOS Wien/Ornig: Tourismuszone für ganz Wien ist längst überfällig

Markus Ornig: „Eine Tourismuszone für ganz Wien schafft einfache Lösung zur Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten“

Wien (OTS) - „Eine Tourismuszone für ganz Wien hat NEOS schon im Wien-Wahlkampf gefordert. Damals hat sich der ÖVP-Wirtschaftsbund massiv dagegen ausgesprochen und den Vorschlag als ‚alles andere als klug‘ bezeichnet. Zwei Jahre später will die ÖVP nun doch eine Tourismuszone für die ganze Stadt. Uns hat man damals Populismus vorgeworfen, nun hat die ÖVP die Forderung für sich entdeckt“, reagiert NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig auf die derzeit wieder hochkochende Debatte um die Ladenöffnungszeiten in Wien.

„Der Bürgermeister hat die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten bei den Sozialpartnern geparkt – eine Einigung in dieser Sache ist also so schnell nicht zu erwarten. Vor allem deshalb, weil sich die ÖVP ja nicht einmal mit ihrem Wirtschaftsbund einig ist. Die Stadtregierung würde mit der Tourismuszone für ganz Wien eine brauchbare Lösung schaffen, die sofort umgesetzt werden könnte und den Wünschen des Handels entspräche. Zahlreiche NEOS-Anträge wurden bisher abgelehnt, aber wir werden weiterhin intensiv dafür kämpfen“, stellt Ornig abschließend fest.

LINK: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150727_OTS0055/wb-querfeld-tourismuszonen-nicht-missbrauchen

