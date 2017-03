Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

55 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. März 2017

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche wurden zwei Fußgänger, zwei Pkw-Lenker und ein Mitfahrer in einem Pkw Opfer im Straßenverkehr. Am Freitag wollte in Lienz ein 91-jähriger Fußgänger trotz geschlossener Schrankenanlage und Lichtsignalen unmittelbar vor einem herannahenden Personenzug eine Eisenbahnkreuzung überqueren. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein und gab Warnsignale ab, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der 91-Jährige wurde durch den Anprall so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundes- und einer Landesstraße ums Leben. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf einer Gemeindestraße. Zwei Verkehrstote gab es in Oberösterreich und jeweils einen in Niederösterreich, Salzburg und Tirol.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall eine Missachtung von Geboten/Verboten. Zwei Unfälle waren Alleinunfälle und ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf einer Eisenbahnkreuzung.

Vom 1. bis 5. März 2017 gab es im österreichischen Straßennetz 55 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 52 und 2015 60.

