Ottenschläger: Strategische Infrastrukturholding zur Effizienzsteigerung der staatlichen Investitionen

Der ÖVP-Verkehrssprecher unterstützt das vom Finanzminister vorgeschlagene Konzept einer strategischen Infrastrukturholding

Wien (OTS/ÖVP-PK) - “Ob der enormen Summen die jährlich in den Bau und den Betrieb von staatlicher Infrastruktur fließen, brauchen wir hier ein bestmögliches Management dieser - sehr langfristigen -Investitionen”, sagt der Unternehmer und ÖVP-Verkehrssprecher Abg. Mag. Andreas Ottenschläger zu den Plänen des Finanzministers. Dieser möchte die ÖBB Infrastruktur AG aus der Holding herauslösen und, gemeinsam etwa mit der Verbund-Tochter Austrian Power Grid und der ASFINAG, in einem Infrastruktur-Teil einer Österreich-Holding bündeln.

Ottenschläger spricht sich für ein nachhaltiges Konzept für die staatlichen Infrastrukturbetriebe aus. “Dass etwa ÖBB und ASFINAG näher zusammenrücken, macht in vielerlei Hinsicht Sinn”, so der ÖVP-Verkehrssprecher, der engere Kooperationen auch als Chance für den Ausbau des intermodalen Verkehrs sieht.

“Eine strengere Kontrolle, was Finanzen und Investitionen betrifft, wäre in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung.” Gleichzeitig würde die Trennung von Infrastruktur und Personenverkehr die ÖBB auf einen europaweiten Wettbewerb im Eisenbahnverkehr vorbereiten. "Je früher wir uns mit diesem Thema beschäftigen, desto besser sind wir 2025 aufgestellt", so Ottenschläger zur Zukunft der Bahn.

Zu den diversen Vorschlägen unter anderem auch von Verkehrsminister Leichtfried, wie die ÖBIB-Dividenden verwendet werden sollten, meint der Abgeordnete: „Viele Ideen werden gerade auf den Tisch gelegt, durchaus gut gemeint, aber vielleicht sollte man gemeinsam an einem tragfähigen Konzept arbeiten.“

Kritik gibt es betreffend der von Leichtfried angekündigten Dividenden. Diese lassen sich wohl nur mit entsprechenden Spekulationsgeschäften realisieren. "Steuergeld hat im Hochrisiko-Bereich nichts verloren! Wir brauchen auch keine zweite Hypo", so Ottenschläger. Man dürfe sich hier nicht von theoretischen Gewinnen verführen lassen. Wichtige Aspekte sind hingegen: den Standort sichern, einfache, klare Lösungen suchen, keinen Förderdschungel schaffen und das Staatsbudget im Auge behalten. Außerdem sollte man nicht nur über Zukäufe, sondern auch über Reduzierungen von Beteiligungen nachdenken“, so Ottenschläger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at