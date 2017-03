Lotto: Solosechser mit 1.000.000 Euro in der Steiermark

Auch der Solo Joker mit 207.000 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Auch eine sogenannte „Normalrunde“ kann einen fetten Gewinn bringen – so geschehen am vergangenen Sonntag. Bei der Lotto Ziehung rollten die „sechs Richtigen“ 9, 20, 22, 27, 40 und 45 aus dem Ziehungstrichter. Genau diese Zahlen hatte ein Spielteilnehmer aus der Steiermark auf seinem Normalschein angekreuzt und in Graz abgegeben. Mit drei Tipps hatte er sein Glück versucht, im letzten Tipp war er dann auch erfolgreich. Der letzte Tipp war es im doppelten Sinn, denn der Wettschein spielte für zwei Ziehung mit und dies war auch schon die zweite Ziehung, an der der Wettschein teilnahm...

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 4. Mehr als 30.000 Euro ist dieser Gewinn schwer. Gleich drei der Gewinner kommen aus Niederösterreich, zwei davon waren mit Normalscheinen erfolgreich, einer mit einem Quicktipp. Der vierte Gewinner, ein burgenländischer Spielteilnehmer, hatte seine Tipps auf einem Normalschein angekreut.

Joker

Beim Joker gab es wieder einen Sologewinn. Das „Ja“ zum Joker auf einem EuroMillionen Quicktipp war es, das einem steirischen Spielteilnehmer rund 207.000 Euro bringt. Und das deswegen, weil bei der selben Ziehung ein Wiener auf seiner Bingo Quittung ebenfalls die richtige Jokerzahl hatte, aber das „Nein“ zum Joker ankreuzte…

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5.3.2017:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.335,70 121 Fünfer zu je EUR 1.094,00 295 Vierer+ZZ zu je EUR 134,60 5.077 Vierer zu je EUR 43,40 7.209 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 81.794 Dreier zu je EUR 4,80 243.139 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 9 20 22 27 40 45 Zusatzzahl: 4

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5.3.2017:

1 Joker zu EUR 206.973,50 17 mal EUR 7.700,00 98 mal EUR 770,00 1.132 mal EUR 77,00 10.973 mal EUR 7,00 111.611 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 0 4 1 4 0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at