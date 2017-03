AVISO: Frauenberger lädt am Frauentag ins Wiener Rathaus unter dem Motto „Vielfalt Frauen Leben“

Wien (OTS) - Am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert. Aus diesem Anlass lädt Frauenstadträtin Sandra Frauenberger alle Mädchen und Frauen ins Wiener Rathaus ein: „Am Frauentag gehört das Rathaus den Frauen. Beratung, Workshops, eine Ausstellung und diverse Führungen - an diesem Tag dreht sich alles nur um die Wienerinnen.“

Neben zahlreichen Beratungseinrichtungen gibt es eine Führung durchs Rathaus und Führungen der Wienbibliothek. Bei den Workshops stehen die Themen „Sicherheit im Öffentlichen Raum“ „Mädchen kommt von Machen - Rollenbilder und Alltagssexismen“, sowie ein Workshop gestaltet vom waff „FRECH(e) - Frauen ergreifen Chancen und zeigen ihre Stärken“ im Mittelpunkt. Einer unserer Höhepunkte wird um 16:30 Uhr die Eröffnung der Galerie „Wien. Stadt der Großen Töchter“ in den Arkaden des Rathauses sein. 14 ausgewählte Frauen werden in ihrem vielfältigen Schaffen in und um Wien portraitiert und so sichtbar gemacht, zusätzlich werden dieses Jahr zwei weitere einzigartige Frauen präsentiert.

Zum Ausklang des Frauentages im Rathaus findet ab 18:15 Uhr eine Lesung von Frauenpreisträgerin und Journalistin Elfriede Hammerl statt. Den musikalischen Abschluss gestaltet das Duo Catch-Pop String-Strong.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/

Internationaler Frauentag im Wiener Rathaus



• 15:00 Uhr: Öffnung des Festsaales für interessierte

Besucherinnen

• 16:30 Uhr Eröffnung Galerie „Wien. Stadt der Großen Töchter“

im Arkadenhof

• 18:15 Uhr: Lesung Frauenpreisträgerin Elfriede Hammerl

• 19:00: Musik von das Duo Catch-Pop String-Strong



Datum: 8.3.2017, 15:00 - 19:30 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Saya Ahmad

Mediensprecherin

Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: 01 4000 81235

E-Mail: saya.ahmad @ wien.gv.at