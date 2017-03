Kompaktes Wohnmobil für die USA-Reise: Neue Flotte von Apollo ab sofort kurzfristig buchbar

Köln (ots) - Wer zum ersten Mal mit dem Wohnmobil durch die USA reist und europäische Standards gewohnt ist, zeigt sich oft überrascht von der Größe der Fahrzeuge. Die rollenden Behausungen haben meist Ausmaße, die ungeahnten Komfort bieten, aber besonders für ungeübte Fahrer eine Herausforderung sind. Für alle, die lieber kompakter reisen möchten, hat der Anbieter Apollo nun eine neue Flotte vorgestellt. Beim Vergleichsportal CamperDays ist der "US Tourer" ab sofort buchbar und für USA-Reisen an der Westküste ab Mai 2017 zu haben.

Es ist keine Floskel, wenn man sagt, in den USA sei alles größer. Auf amerikanischen Straßen bestätigt sich die Aussage tagtäglich, gerade bei Wohnmobilen. Die Reisefahrzeuge aus dem Standardsegment haben zum Teil Dimensionen, die es locker mit einem Schulbus aufnehmen könnten. Dank relativ günstiger Benzinpreise in den USA ist die Fahrt damit trotzdem erschwinglich.

Aber nicht alle Urlauber bevorzugen große Wohnmobile. Die einen fahren generell lieber kleinere Fahrzeuge, die anderen achten eher aufs Budget und den Benzinverbrauch. Diese Lücke hat nun der Anbieter Apollo mit seiner neuen Flotte geschlossen. Der teilintegrierte Kastenwagen ist nur 6,1 m lang und 2,1 m breit. "Für amerikanische Verhältnisse ist der US Tourer ein Mini-Wohnmobil, kleinere haben wir nicht im Angebot", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei CamperDays. Das Fahrzeug gehöre mit einem Spritverbrauch von 10-15 Litern Normalbenzin pro 100 km außerdem zu den sparsamsten. Das kompakte Wohnmobil ist auf CamperDays ab sofort buchbar für Reisen ab 1. Mai 2017 in Los Angeles, Las Vegas und San Francisco. "Dank des neuen Angebots haben wir nun wieder mehr Verfügbarkeiten für den Sommer 2017. Normalerweise wird es um diese Jahreszeit bereits knapp", so Raphael Meese.

Trotz der kompakten Maße ist der Campervan mit Automatikgetriebe sowie WC und Warmwasser-Dusche ausgestattet. Er bietet vollwertige Schlafplätze für drei Erwachsene, außerdem gehören neben Fernseher und Radio eine Doppelkochplatte, eine Mikrowelle sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach zur Ausstattung. "Ideal ist das Fahrzeug für Paare oder eine Reisegruppe mit geringerem Budget", so die Empfehlung der Experten. (PM-ID: 100)

