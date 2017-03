ORF III am Dienstag: Erotik und Sexualität in „Mythos Geschichte“, „Aus dem Rahmen“ in der Karlskirche

Außerdem: Rebecca Horner in „Kultur Heute“

ORF III bietet am Dienstag, dem 7. März 2017, ein dichtes Kulturprogramm. In „Kultur Heute“ (19.50 Uhr) begrüßt zunächst Moderatorin Ani Gülgün-Mayr den ehemaligen Kinderstar und die heutige Balletttänzerin Rebecca Horner, die erst kürzlich zur Solotänzerin der Wiener Staatsoper ernannt wurde. Dort brilliert Horner aktuell als Solistin in John Neumeiers Tanzprojekt „Le sacre“.

In einer neuen Ausgabe von „Aus dem Rahmen“ (20.15 Uhr) besucht Kunstliebhaber Karl Hohenlohe im Hauptabend die imposante Wiener Karlskirche und erfährt Genaueres über Bedeutung und Baugeschichte. Das heutige Erscheinungsbild verdankt der Sakralbau seinem Architekten Johann Fischer von Erlach, der damit eine Verbindung zwischen Rom und Byzanz verdeutlichen wollte und sich von Elementen der Hagia Sophia sowie der Trajanssäule des römischen Forums inspirieren ließ.

Anschließend widmen sich drei „Mythos Geschichte“-Dokumentationen der Erotik und Sexualität. Der neue Dreiteiler „Österreich damals“ – eine Koproduktion von ORF III und dem Unterrichtsministerium – geht dem heimischen Leben rund um Sexualität, Essen und Kleidung in vergangenen Jahrhunderten auf den Grund. Regisseurin Patrice Fuchs stellt in der ersten Folge „Unsere Sexualität“ (21.05 Uhr) die Frage:

„Wie war das eigentlich damals mit dem Sex“ und beleuchtet dabei Veränderungen und Kontinuitäten der körperlichen Liebe. Teil zwei („Unsere Ernährung“) und drei („Unsere Kleidung“) folgen am Dienstag, dem 14. und 21. März.

Stefan Wolner wandelt danach in der ORF-III-Dokumentation „Wien – Stadt der Liebe“ (21.55 Uhr) auf den Spuren des erotischen Wiens im 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit zählte die Stadt zu den modernsten und größten der Welt. Entsprechend fortschrittlich ging es hier auch in Liebesdingen zu – der Spittelberg war verschrien für die dortige Prostitution und an den Basteitoren boten käufliche Frauen ihre Dienste an. Der Wiener Kongress war überhaupt das Beste, was dem Wiener Liebesgeschäft passieren konnte.

Das erste Gipfeltreffen der Weltgeschichte steht auch im Fokus der abschließenden Dokumentation „Diplomatische Liebschaften – Die Mätressen des Wiener Kongresses“ (22.45 Uhr). Der habsburgische Kanzler Fürst Metternich zog dabei im Hintergrund die Fäden – und nicht nur er bediente sich einflussreicher Damen des Hochadels, die mittels raffinierter politischer und amouröser Intrigen die europäische Geschichte bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wesentlich mitprägten.

Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stellt alle ORF-III-Sendungen, für die entsprechende Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

