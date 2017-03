ÖBIB - Leichtfried fordert Fonds für neue Unternehmensbeteiligungen der Republik

ÖBIB strategisch neu ausrichten - Mehr Tempo bei Start-Up-Clustern gefordert

Wien (OTS/SK) - Die Republik soll sich in Zukunft mit neuen Minderheitsbeteiligungen in wichtige österreichische Unternehmen einkaufen. Dafür müsse ein „Österreichischer Fonds für strategische Investitionen“ gegründet werden, fordert heute Infrastrukturminister Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz. „Wir müssen Unternehmen und Jobs im Land halten. Die Republik kauft sich in wichtige Unternehmen ein und verhindert so Alleingänge ausländischer Investoren.“ Die ÖBIB könnte dafür ein „wichtiges Instrument“ sein. Die Ziele der Institution müssten dafür aber neu definiert werden, „weg vom reinen Verwalten, hin zu neuen Beteiligungen“, so Leichtfried. Der Minister fordert „mehr Tempo“ bei der Entwicklung von Start-Up-Clustern.****

Der Infrastrukturminister nennt drei Schwerpunkte, die als Gesamtkonzept umgesetzt werden sollten, um den österreichischen Wirtschaftsstandort zu stärken. Bei den Start-Up-Clustern müsse „Nägel mit Köpfen“ gemacht werden. Eine Milliarde Euro sollen für die Vernetzung von großen und kleinen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten konzentriert an einem Ort mobilisiert werden. Leichtfried will den ursprünglich für Anfang 2018 vorgesehenen Projektstart vorziehen und noch im Frühjahr damit beginnen, um bereits im Herbst in die Umsetzung zu gehen. „Wir wissen, wo bei uns Exzellenz zu finden ist“, unterstrich Leichtfried.

Um Start-Up-Unternehmen auch in ihrer Wachstumsphase zu unterstützen, brauche es mehr Risikokapital, betonte Leichtfried. Bereits im November wurde im Ministerrat ein Wachstumsfonds beschlossen. Das staatliche Investment in Höhe von 30 Millionen soll durch private Mittel auf mindestens 100 Millionen Euro angehoben werden, mittelfristig auf 300 bis 500 Millionen Euro. „Es ist sinnlos, wenn wir Geld in Cluster und Netzwerke pumpen und sobald Chance auf Erfolg besteht, müssen Start-Ups abwandern, weil Kapital fehlt.“ Vielmehr müssen die Unternehmen auch in ihrer Wachstumsphase in Österreich gehalten werden.

Einen dritten wichtigen Schritt sieht der Minister in der Gründung eines Österreichischen Fonds für strategische Investitionen, so wie es Bundeskanzler Kern auch in seinem Plan A für Österreich formuliert hat. Dabei handle es sich quasi um eine „logische Weiterentwicklung der ÖBIB“, so Leichtfried. Hier gehe es nicht um mehr Risikokapital, sondern um strategische Investitionen. Österreich soll sich in Leitbetriebe einkaufen und so Alleingänge ausländischer Investoren verhindern. „Wir fördern Unternehmen jedes Jahr mit hunderten Millionen Euro.“ Es gehe darum „auch zu ernten, was man sät“ und zu verhindern, dass sich ausländische Investoren einkaufen, die keine Bindung zum Unternehmen, zum Land und zu den Beschäftigen haben, sodass Know-how und Arbeitsplätze aus Österreich abwandern. „Es geht um neues Familiensilber, wenn Sie so wollen.“

Durch staatliche Beteiligungen an privaten Unternehmen, für die es immer schwieriger wird, stabile Investoren zu finden, von fünf bis 25 Prozent soll die Republik gleichsam „einen Anker werfen“. Der Fonds soll staatliches Kapital einsetzen, aber auch private Investoren und Mitarbeiter sollen sich beteiligen können. Für die Finanzierung könnten die ÖBIB-Dividenden von etwa 200 Millionen Euro im Jahr zweckgewidmet werden. Diesen Fonds könne man an eine erneuerte ÖBIB andocken oder auch eigenständig aufsetzen, sagt Leichtfried. (Schluss) sc/bj

