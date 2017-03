Glawischnig zu Paks: Bundeskanzler Kern muss persönlich für EuGH-Klage sorgen

Gefährdung Österreichs durch AKW-Neubau muss verhindert werden

Wien (OTS) - "Die Entscheidung, Staatsbeihilfen für das AKW Paks zu genehmigen, ist völlig unverständlich und ein neuerlicher skandalöser Pro-Atom Beschluss der EU-Kommission,“ kritisiert Eva Glawischnig, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen, die heute bekannt gewordene beihilfenrechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission. „Bundeskanzler Kern muss persönlich dafür sorgen, dass vor dem EuGH Klage gegen diese Entscheidung eingebracht wird. Die Bundesregierung muss innerhalb der EU alle Möglichkeiten nutzen, einen Rückfall in den atomaren Irrsinn der siebziger Jahre und eine Gefährdung Österreichs durch den Bau eines grenznahen AKW zu verhindern“, fordert Glawischnig.

„Neue Atomkraftwerke zu bauen ist auch energiepolitisch ein Wahnsinn. Kernkraft ist ohnehin schon die teuerste Energieerzeugungsform, die wir kennen – sogar ohne die horrenden Staatsbeihilfen, die Ungarn für die neuen Kraftwerke vorsieht“, erläutert Matthias Köchl, Anti-Atom Sprecher der Grünen. Köchl: „Dass so eine irre Entscheidung wenige Tage vor dem Jahrestag des Super-GAU in Fukushima fällt, zeigt nur, wie die Sicherheit der Menschen in Europa der Atomlobby untergeordnet wird. Das können wir nicht akzeptieren.“

