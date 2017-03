FPÖ-Schimanek: Selbst ernannte Feministinnen schweigen zu den echten Problemen - wie etwa den Attacken von Migranten auf Frauen

Wien (OTS) - "In der Silvesternacht 2015/16 haben neun Iraker eine deutsche Touristin in eine Wohnung verschleppt und sie dort mehrfach vergewaltigt. Nun haben die Männer Haftstrafen ausgefasst, die sie in österreichischen Gefängnissen absitzen werden. Nach ihrer Freilassung sehen Rechtsexperten jedoch wenig Chance, dass die Männer zurück in ihre Heimat abgeschoben werden können. Das ist ein Skandal, diese Männer haben in Österreich nichts verloren", sagte heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Carmen Schimanek.

„Es ist eine Gefährdung für Frauen und Mädchen, wenn diese Männer in einigen Jahren wieder frei in Österreich herumlaufen. Es kann nicht sein, dass unsere Regierung - allen voran Ankündigungs-Außenminister Sebastian Kurz - nicht fähig ist, Rückübernahmeabkommen auszuverhandeln. Derzeit spucken SPÖ und ÖVP zwar große Töne, aber Handlungen sucht man vergebens!“, so Schimanek.

Anlässlich des Internationalen Frauentags hat Schimanek auch an die anderen Parteien eine klare Botschaft: „Einmal im Jahr kommt der große Katzenjammer der selbst ernannten Feministinnen. Da werden dann Diskussionen über Quoten in Politik und Aufsichtsräten oder sinnbefreite Genderdebatten geführt. Zu den echten Problemen, wie den immer häufiger werdenden Sexattacken durch Zuwanderer, schweigen die Damen beschämt. Solche ‚Frauenpolitikerinnen‘ braucht jedenfalls kein Mensch!“

Die Bundesregierung, allen voran Außenminister Kurz, sei jedenfalls einmal mehr aufgefordert Rückübernahmeabkommen abzuschließen. „Flotte Sprüche alleine sind zu wenig. Seit Beginn der Einwanderungswelle 2015 hat Österreich – im Unterschied zu Deutschland – noch kein einziges Rückübernahmeabkommen abschließen können. Die Zeit des Redens ist vorbei. Handlungen sind gefragt. Kriminelle ", so Schimanek.

