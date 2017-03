„DIE.NACHT“: Christiane Wassertheurer und Roland Düringer bei „Willkommen Österreich“ am 7. März

Außerdem: „Science Busters“ und „Ostrowski sucht das Glück“

Wien (OTS) - „ZiB-Flash“-Moderatorin Christiane Wassertheurer kennt sich aus in der Politik. Kabarettist Roland Düringer will selbst Politik machen. Die beiden sind am Dienstag, dem 7. März 2017, um 22.00 Uhr in ORF eins zu Gast bei Stermann und Grissemann in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“. Gleich danach um 22.55 Uhr gilt bei „Science Busters“ wieder das Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“. Diesmal finden Martin Puntigam, Helmut Jungwirth und Florian Freistetter: „Hier ist alles super!“. Und um 23.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Herr Ostrowski sucht das Glück in der Kunst“.

„DIE.NACHT“ am 7. März im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Vom „Benzinbruder“ wandelte sich Kabarettist Roland Düringer in den vergangenen Jahren zum Zugfahrer. Statt Kabarettprogrammen gibt der Wiener lieber Vorträge zum Besten. Der Tatendrang Roland Düringers kennt keine Grenzen. Mit seiner Partei „Meine Stimme G!LT!“ will er an den kommenden Nationalratswahlen teilnehmen. Für Oktober ist die Rückkehr auf die Kabarettbühne geplant. Vielsagender Titel des neuen Programms: „Der Kanzler“. Stermann und Grissemann sprechen in „Willkommen Österreich“ mit einem Kollegen, der die ganz große Bühne sucht.

Über Politik lässt sich auch mit Christiane Wassertheurer hervorragend reden. Die ORF-Journalistin präsentiert die Kurznachrichten in ORF eins. Ihre ungewöhnlichen Anmoderationen finden Anklang bei Stermann und Grissemann, die immer wieder Ausschnitte aus dem „ZiB-Flash“ in „Willkommen Österreich“ zeigen. Jetzt dürfen die beiden Christiane Wassertheurer persönlich im „Willkommen-Österreich“-Studio begrüßen.

„Science Busters: Hier ist alles super!“ um 22.55 Uhr

Es ist erstaunlich, wie viele Dinge im Universum super sind:

Supernova, Supersymmetrie, Superposition, Superhelden, Superkleber, you name it. Da wollen die „Science Busters“ nicht nachstehen. In der vorletzten Folge der aktuellen Staffel erzählen Univ.-Prof. Helmut Jungwirth und Dr. Florian Freistetter, die Lord Business und Emmet der Wissensvermittlung, dem Wildstyle unter den MCs, Martin Puntigam, wie man Fleisch eine pickt, womit man einer Superzivilisation auf die Schliche kommt und warum Bakterien nur schlecht gelaunt Sex haben. Mit patriotischer DIY-Bastelarbeit!

„Herr Ostrowski sucht das Glück in der Kunst“ um 23.30 Uhr

Was hat Kunst mit Glück zu tun? Sind Künstler glücklichere Menschen? Vermittelt das Betrachten von Kunstwerken Glück? Und: Kann man Glück künstlerisch darstellen? Michael Ostrowski ist auf der Suche nach dem Glück – diesmal in der Welt der Kunst. Michael Ostrowski nimmt an einem Malkurs teil, tritt als Performancekünstler auf und begleitet die Entstehung eines Kunstwerks von der Idee bis zur Vernissage.

Alle Sendungen der „DIE.NACHT“ sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und werden auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

