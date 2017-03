Heinzl: Klare Absage an Schellings Pläne, die ÖBB zu zerschlagen – „Betriebs- und volkswirtschaftlich falsch"

Wien (OTS/SK) - Vom SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl kommt „eine klare Absage zum Vorhaben des Finanzministers, die ÖBB zu zerschlagen". Wie Heinzl betont, „versucht das Finanzministerium jedes Mal, wenn es mit der ÖBIB nicht so läuft, die eigenen Probleme in die Breite zu ziehen, indem man die ÖBB da hineinzieht." Der SPÖ-Verkehrssprecher hält das für „politisch leicht durchschaubar“, zugleich sei es „wirtschaftspolitisch einfach falsch". ****

„Die ÖBB stehen für eine Erfolgsgeschichte. Sowohl im operativen Geschäft als auch im Ausbau der Infrastruktur sind die ÖBB sehr gut aufgestellt. Das zeigt sich an den Verkehrszahlen – Österreich ist das Land in der EU mit der stärksten Nutzung der Bahn und dem stärksten Wachstum in den vergangenen Jahren", erläutert Heinzl.

Und diesen Erfolg führt der SPÖ-Verkehrssprecher zu einem guten Teil darauf zurück, dass „die Eigentümerverantwortung und das Beteiligungsmanagement durch das Infrastrukturministerium vorbildlich wahrgenommen werden". Er betont: „Die ÖBB sind als integriertes Unternehmen, das Infrastruktur und Personen- und Güterverkehr unter einem Dach hat, betriebswirtschaftlich stärker und sie können volkswirtschaftlich den Nutzen für Österreich maximieren.“

„Jeder Versuch, die ÖBB zu zerteilen, schadet dem Unternehmen und dem Standort, den Millionen täglichen Fahrgästen und der verladenden Wirtschaft", fasste Heinzl zusammen. (Schluss) wf/sc

