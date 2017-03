3,9 Millionen sahen nordische Ski-WM im ORF

Topwert für Teamspringen von der Großschanze

Wien (OTS) - Für Österreich mit fünf Medaillen höchst erfolgreich ging die nordische Ski-WM in Lahti am 5. März 2017 zu Ende. Insgesamt 3,919 Millionen Wintersportfans (weitester Seherkreis), das sind 53 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, ließen sich die insgesamt mehr als 47-stündigen ORF-Übertragungen nicht entgehen. Reichweiten-Spitzenreiter war dabei das Teamspringen von der Großschanze am 4. März mit 718.000 bei 40 Prozent Marktanteil (33 bzw. 34 Prozent in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre). Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit dem Spezialspringen von der Großschanze (676.000 Zuschauer am 2. März) und dem Springen von der Normalschanze (592.000 am 25. Februar) zwei weitere Sprungbewerbe.

Damit aber noch nicht genug der winterlichen Großereignisse: Ab 18. März berichten ORF SPORT + live und ORF eins in Zusammenfassungen täglich von den Special Olympics in Schladming und Graz. Bereits ab 7. März berichten ORF eins bzw. ORF SPORT + von der FIS Snowboard-und Freestyle-WM in der Sierra Nevada.

Nordische Ski-WM ein Hit in ORF.at

Die im Web und via App verfügbare, umfassende Berichterstattung des ORF.at-Netzwerks zur nordischen Ski-WM reichte von aktuellen Storys über einen Live-Ticker bei den Bewerben bis zu einem umfangreichen Datenteil (WM-Kalender, Medaillenspiegel, Ergebnislisten) und wurde bis inklusive 5. März von den Leserinnen und Lesern mit 6 Mio. Seitenaufrufen intensiv genutzt. Auch die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (v. a. Highlightvideos) auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at fanden in Österreich mit insgesamt ca. 240.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und ca. 430.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags) bis inklusive 2. März (Daten zum Wochenende liegen noch nicht vor) den Zuspruch des Publikums. Dabei wurde ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 4,7 Mio. Minuten generiert (Quelle: AGTT/GfK TELETEST Zensus, vorläufige Daten). Die Seiten des ORF TELETEXT zur nordischen Ski-WM erzielten mit ihren aktuellen Zwischenständen, Ranglisten und umfassender Berichterstattung insgesamt 12,8 Mio. Aufrufe und damit ebenfalls hohes Publikumsinteresse, auf teletext.ORF.at konnten zusätzlich 1,0 Mio. Seitenzugriffe verzeichnet werden.

