„Report“ über teures Wohnen und Straches Dilemma

Am 7. März um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 7. März 2017, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Airbus unter Druck

Die Republik Österreich erhöht in der Causa Eurofighter ihren Druck. Grüne und FPÖ haben sich darauf geeinigt, in einem neuen parlamentarischen Untersuchungsausschuss alle Ereignisse seit der Ausschreibung vor fast 17 Jahren neu aufzurollen. Es geht vor allem um dubiose Zahlungsflüsse rund um die Anbahnung der Gegengeschäfte und auch um grundlegende Fragen. Etwa ob Eurofighter überhaupt fristgerecht hätte liefern können. Darauf stützt sich ja auch die Strafanzeige des Verteidigungsministeriums. Die Republik fühlt sich vom Jet-Verkäufer von Anfang an getäuscht und betrogen. Kann diese Strategie Erfolg haben? Neue Details von Martin Pusch und Katja Winkler.

Straches Dilemma

Umfragen sehen die FPÖ seit Monaten klar an erster Stelle, in der Kanzlerfrage hingegen liegt Heinz-Christian Strache dort weit zurück, und manche diskutieren, ob Norbert Hofer vielleicht der bessere Spitzenkandidat wäre. Seit ÖVP und SPÖ in der Asyl- und Flüchtlingspolitik einen wesentlich härteren Kurs eingeschlagen haben, fällt der FPÖ hier die Kritik schwerer. Der FPÖ-Chef will mit anderen Themen innenpolitisch punkten. Doch die Annäherung an Russlands Staatspartei, die gemeinsamen Auftritte mit der AfD, die Begeisterung für Trump oder Le Pen und gar die Forderung einer EU-Armee bringen kaum Sympathiepunkte für Strache. Ernst Johann Schwarz berichtet vom freiheitlichen Parteitag in Klagenfurt und Straches schwieriger Suche nach neuen Strategien.

Live zu Gast im Studio ist Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann FPÖ.

Teures Wohnen

Es wird immer schwieriger, leistbare Wohnungen zu finden. Woran liegt das? Versagt das Richtwertsystem, das die Mieten beschränken soll, oder werden zu wenige neue Wohnungen gebaut? Martina Schmidt berichtet, welche Erfahrungen geplagte Wohnungssuchende machen, und welche Forderungen Interessenvertretungen an die Politik richten.

Emanzipation der Flüchtlingsfrauen

Viele Frauen, die mit der Flüchtlingsbewegung nach Österreich kommen, stammen aus Gesellschaften, in der Männer alles bestimmen. Manche von ihnen entdecken hier die westliche Form von Emanzipation für sich:

Sie lernen, das Leben ohne Mann zu bestreiten, erhalten erstmals die Chance auf Bildung oder können aus gewaltbesetzten Beziehungen ausbrechen. Doch es gibt auch Rückschritte, weil solche Freiheiten ungewohnt sind. Manche Frauen berichten, sie würden etwa von ihren Landsleuten gedrängt, hier Kopftuch zu tragen, obwohl sie das in ihrer Heimat nie getan haben. Eine Reportage von Eva Maria Kaiser.

