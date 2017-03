FPÖ-Kickl zu Kurz: Auffanglager für Migranten am Westbalkan oder in Georgien sind sicherheitspolitisches Harakiri mit Anlauf

Außereuropäische Flüchtlinge sind zwingend außerhalb Europas aufzufangen. - Nicht jeder, der „Asyl“ ruft, ist ein Flüchtling – nicht jeder, der nach Europa will, darf nach Europa kommen

Wien (OTS) - „Auffanglager für Migranten am Westbalkan oder in Georgien errichten zu wollen, ist sicherheitspolitisches Harakiri mit Anlauf. Georgien, nach wie vor eine instabile Region, mit Auffanglagern zuzupflastern, würde die Situation vor Ort wohl noch weiter zuspitzen. Und wer die Situation am Westbalkan kennt und weiß, dass seit Ende des Jugoslawienkriegs der Balkan als Brückenkopf für Islamisten große Bedeutung gewonnen hat, möchte wohl nicht noch mehr Zündstoff in die ohnehin explosive Region Europas gießen. Welche Motive für Sebastian Kurz in dieser Frage auch immer vorrangig waren, nachgedacht hat er bei diesen Vorschlägen offenbar nicht. Es sei denn, er möchte Serbien und vor allem Bosnien-Herzegowina nachhaltig destabilisieren und das Pulverfass am Balkan noch ordentlich befeuern. Auffanglager für Migranten sind auf dem Kontinent zu errichten, von dem diese stammen. Für die aktuelle Zuwandererwelle ist daher zwingend ein Platz außerhalb Europas zu finden“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

„Der Kurz-Plan würde, wenn wirklich ernst gemeint, eine Region in Europa, die nach wie vor als Pulverfass gilt, noch weiter destabilisieren. Kurz möge doch bitte bei seinem Kollegen Doskozil nachfragen, warum gerade in Bosnien nach wie vor Blauhelme stationiert sind. In dieses Umfeld hinein auch noch Auffanglager zu pflanzen, ist an Kurzsichtigkeit nicht mehr zu überbieten. Vor allem, da wir heute bereits wissen, dass sich unter sogenannte Flüchtlinge auch ‚Gotteskrieger‘ mischen“, so Kickl.

Schon heute zeige sich, dass Salafisten gerade in Bosnien mit hohen finanziellen Aufwendungen ihren Einfluss geltend machen. Wenn jetzt auch noch syrische, afghanische und irakische Fundamentalisten durch den Kurz-Plan dort verbleiben sollten, dann seien ethnische und religiöse Konflikte vorprogrammiert. Die radikalisierte Islamistenszene in Bosnien, schon heute durch die massiven Moscheebauten in Sarajevo offensichtlich, würde dadurch einen Turbo bekommen, die Zahl der als Gotteskrieger rekrutierbaren Personen würde in die Höhe schnalzen – und das mitten in Europa. „Langsam fragt man sich ja, ob der Außen- und Integrationsminister sich mit diesem Thema auch nur fünf Minuten beschäftigt hat“, so Kickl. Zudem sei der Kurz-Plan auch eine explizite Einladung an Griechenland, vor allem aber an die Türkei, die Schleusen nach Mitteleuropa zu öffnen.

„Zusammengefasst ist festzuhalten, dass Kurz mit diesem Vorstoß einen sicherheitspolitischen Amoklauf starten würde und – so nebenbei – auch einen unfreundlichen Akt gegenüber den Balkanstaaten setzt. Diese Vorgehensweise ist extrem schädlich für das Ansehen Österreichs in diesem Gebiet. Aber so viel Geschichtsbewusstsein kann von Sebastian Kurz offensichtlich nicht verlangt werden, sagte Herbert Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at