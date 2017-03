Gudenus kritisiert Heimspiel für Erdogan in Ottakring

Erdogan-Wahlkampf mitten in Wien und die SPÖ schaut tatenlos zu

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Häupl wird sich sein Ottakring nicht schlecht reden lassen, aber vielleicht ist ja grade die hohe Dichte hochrangiger SPÖ-Apparatschiks in des Bürgermeisters Heimatbezirk der Grund, warum ausgerechnet hier Erdogans Wahlkampf-Plan B aufgehen konnte. Bürgermeister Michael Häupl, Umweltstadträtin Ulrike Sima, NR Nurten Yilmaz und natürlich der brave BV Franz Prokop – sie alle sind in Ottakring zu Hause und hätten dem gestrigen Wahlkampfauftritt der Türkei-Sultans Erdogan im Vorfeld eine Absage erteilen können - wenn sie nur gewollt hätten. „In der Praxis will die SPÖ bei ihren türkischen Wählern aber kein Risiko eingehen. Das Motto lautet offenbar: Sollen sie ruhig Erdogan wählen – Hauptsache sie wählen uns auch“, kommentiert Wiens Vizebürgermeister Mag. Johann Gudenus die gestrige Werbeveranstaltung des Erdogan-Wahlkampfteams mitten im 16. Bezirk.

Besonders absurd mutet in diesem Zusammenhang an, dass sich Bundeskanzler Kern gleichzeitig mit der Forderung nach einem EU-weiten Verbot türkischer Wahlkampfveranstaltungen in den Medien feiern lässt. Gudenus: „Kern will der EU vorschreiben, was sie zu tun hat während er nicht einmal Ottakring im Griff hat.“

Gudenus wirft der SPÖ im Umgang mit türkischen Parallelgesellschaften Wählertäuschung und Populismus vor. Er kritisiert, dass die Stadt Wien vor allem türkische Vereine, Hinterhofmoscheen und andere steuerschonende Geschäftsmodelle mit Millionen-Spenden unterstützt, während sie die Österreicher im Umgang mit Erdogan für dumm verkauft. So wurde auch die gestrige Erdogan-Wahlveranstaltung von dem von der Stadt Wien geförderten Türken-Verein „Wonder“ umgesetzt. Gudenus:

„Erdogan konnte mitten in Wien für seine undemokratische Politik werben, die SPÖ schaut zu und bezahlen dürfen das auch noch die Wiener Steuerzahler.“ (Schluss)

