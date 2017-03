AVISO: Pressekonferenz "Kommunalpolitik für und von Frauen"

Mit Wiens Bezirksvorsteherinnen Kobald, Lichtenegger, Malyar, Mickel-Göttfert, Nossek, Votava

Wien (OTS/RK) - Derzeit sind in Wien zehn von 23 BezirksvorsteherInnen weiblich. Das ist ein Spitzenwert, wenn man in Betracht zieht, dass österreichweit nur sieben Prozent aller BürgermeisterInnen weiblich sind.

Anlässlich des internationalen Frauentags am Mittwoch, 8. März, präsentieren die sechs Bezirksvorsteherinnen der Bezirke Leopoldstadt, Josefstadt, Alsergrund, Meidling, Hietzing und Währing in einem gemeinsamen Pressegespräch ihre Ziele für die Gestaltung ihres Bezirks und welche frauenbezogenen Themen ihnen am Herzen liegen.

Bitte merken Sie vor:

Pressegespräch "Kommunalpolitik für und von Frauen" mit BVinnen Silke Kobald, Ursula Lichtenegger, Martina Malyar, Veronika Mickel-Göttfert, Silvia Nossek, Gabriela Votava Datum: Dienstag, 7. März 2017, 10 Uhr Ort: Konditorei "créme de la créme", 8., Lange Gasse 76

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 8. Bezirk, Tel.: 01/4000-08112 bzw. E-Mail: post @ bv08.wien.gv.at.

