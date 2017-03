BELVEDERE: Weltfrauentag 2017 - Frauen in der Kunst

Wien (OTS) - Am 8. März 2017 wird der internationale Weltfrauentag zum 106. Mal begangen. Wie jedes Jahr schließt sich das Belvedere auch dieses Jahr dem Anliegen des Frauentages an und bietet ein spannendes und vielfältiges Spezialprogramm zum Thema Frau in der Gesellschaft. Unter anderem werden im Rahmen von Workshops Frauen internationaler Herkunft über die Aspekte Frausein und Frauenrechte diskutieren.

Weltweit hat sich die gesellschaftliche Position der Frau in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend gewandelt. Dennoch sehen sich Frauen bis heute mit vielen Ungleichheiten konfrontiert. „Aus diesem Grund ist es für mich wichtig, auch als Museum an diesem Tag Position zu beziehen. In den Schwerpunktführungen durch unsere Sammlung und die aktuellen Sonderausstellungen werden Frauenrollen und –bilder vom Mittelalter bis in die Gegenwart besprochen,“ so Stella Rollig, Generaldirektorin Belvedere.

Der thematische Bogen spannt sich dabei von antiken Frauendarstellungen des viktorianischen Künstlers Lawrence Alma-Tadema, über die Marienbilder im Mittelalter und die Weiblichkeitsdarstellungen im Barock bis zu den bürgerlichen Konventionen Anfang des 19. Jahrhunderts und den Geschlechterinszenierungen um 1900. Diesen Geschlechterrollen in der allgemein frauenfeindlichen Stimmung im Wien von damals stellt die Landschaftsmalerin Tina Blau einen Lebensentwurf entgegen, der auf weibliche Selbständigkeit setzt.

Bei jeder Führung werden die jeweiligen Kunstwerke aus den unterschiedlichen Jahrhunderten zum Ausgangspunkt für einen offenen Diskurs. Im Winterpalais bietet die aktuelle Ausstellung „Vulgär? Fashion Redefined“ die Möglichkeit, über die Rolle der Mode zu reflektieren und zu hinterfragen, wie sie das jeweils gängige Frauenbild mitprägt oder sogar vorgibt.

Unter dem Motto „Kunst volle(r) Frauen“ sind schließlich im Oberen Belvedere Frauen internationaler Herkunft - konkret aus Afghanistan und aus der Türkei eingeladen, zum Thema „Frausein und Frauenrechte“ in den unterschiedlichen Kulturen zu diskutieren. Diese Workshops werden gemeinsam mit kultur&gut veranstaltet und neben Deutsch auch in den Sprachen Farsi und Türkisch abgehalten.

Die Teilnahme an den Schwerpunktführungen erfolgt kostenlos mit einem gültigen Belvedere-Ticket, die Veranstaltungsreihe „Kunst volle(r) Frauen“ kann bei freiem Eintritt kostenlos besucht werden.

Programm & Anmeldung



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere

Presse

+43 1 79 557-177

presse @ belvedere.at

www.belvedere.at