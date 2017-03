Beisetzungsfeierlichkeiten für Frau Elisabeth Waldheim

Wien (OTS) - Die Präsidentschaftskanzlei teilt im Einvernehmen mit der Familie mit, dass die Beisetzungsfeierlichkeiten für Frau Mag. Elisabeth Waldheim am Donnerstag, dem 9. März 2017 auf dem Wiener Zentralfriedhof stattfinden werden. Sie beginnen um 15.00 Uhr mit einem Requiem in der Dr. Karl Lueger-Gedächtniskirche, zelebriert von Kardinal Dr. Christoph Schönborn. Anschließend erfolgen die Verabschiedung und die Beisetzung der Verstorbenen an der Seite ihres Ehemannes in der Präsidentengruft.

Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Frau Mag. Doris Schmidauer werden an den Beisetzungsfeierlichkeiten teilnehmen.

