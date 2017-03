BiGut – kostbar und leistbar – Jetzt NEU!!!

Wiener Rotes Kreuz – Speisenzusteller / Medizinische Produkte: BiGut die neue Produktlinie des Speisenzustellers.

Wien (OTS) - Mit der Marke BiGut bietet der Speisenzusteller des Wiener Roten Kreuzes eine neue Produktlinie an und wendet sich damit in der ersten Phase an die EmpfängerInnen von Mindestsicherung in Wien. Die Speisen sind allesamt qualitativ hochwertig, mit regionalen Zutaten zubereitet, ohne künstliche Konservierungsmittel und ohne Geschmacksverstärker. Und sie zeichnen sich durch den äußerst niedrigen und sozialen Preis aus. BiGut ist somit kostbar und vor allem leistbar für Menschen, die von Armut bedroht sind.

„Die Zahl der Menschen, die an der Armutsgrenze leben, wächst. Immer öfters wird die Anschaffung von Lebensmitteln zum Stresstest für das Geldbörserl. Da sehen wir einen klaren Auftrag an uns als Hilfsorganisation“, so Alexander Lang, Landesgeschäftsleiter des Wiener Roten Kreuzes.

„Dank an unseren langjährigen Partner, die Menü-Manufaktur. Der Menü-Plan ist ausgewogen und die Preise für BiGut orientieren sich an den Möglichkeiten der BezieherInnen von Mindestsicherung“, so Margarita Gilswert-Sattler, Bereichsleiterin des Speisenzustellers des Wiener Roten Kreuzes. Mit BiGut wird das bestehende à la carte-Angebot des Speisenzustellers ergänzt.

„Essen in guter Qualität – abwechslungsreich, ausgewogen und leistbar – sehen wir als die Grundverantwortung unseres Unternehmens. BiGut – die Initiative des Wiener Roten Kreuzes – ist für uns ein ganz besonders wertvoller Beitrag dazu. Dafür haben wir uns auch besonders angestrengt,” so Christina Kejik-Hopp, Prokuristin und Vertriebsleitung der Menümanufaktur.

BiGut - österreichische Hausmannskost zum beispiellosen Preis:

Mittagessen € 3,50

Abendessen € 2,30

Tagesangebot um € 5,80 inklusive Zustellung in ganz Wien.

Das Angebot für den gesamten Monat beträgt nur € 174.

Die Mahlzeiten werden einmal pro Woche zugestellt. Der Speiseplan ist vielfältig, steht für 4 Wochen fest. Woche für Woche entscheiden die Kundinnen und Kunden, an welchem Wochentag welches Gericht auf den Teller kommt. Vom Bohneneintopf über das Blunzengröstl bis hin zum Hühnergeschnetzelten, stets verwöhnt die gewohnt hohe Qualität der Wiener Menü-Manufaktur den Gaumen.

