THALHOF Reichenau 2017: Der Auftakt, die Gäste, die Spieltermine

Wien (OTS) - Als Auftakt zum Sommerfestival präsentiert der Salon5 erstmals das THALHOF Opening von 26. bis 28. Mai 2017. Spannende Diskussionen zu den Themen der Uraufführungen dieser Spielzeit sowie ein furioses Virginia Woolf Solo werden geboten. Karten gibt es ab sofort auf www.salon5.at.

Der in New York und London entwickelte Abend „Der Fels und die Wellen“ zeigt am Freitag 26.5. und Samstag 27.5. Virginia Woolf in ihrem lebenslangen Ringen um ein Schreiben, das vereinbar mit dem Leben ist.

Die Podiumsdiskussion zum Thema „Das Geschäft mit der Angst“ am Samstag 27. Mai 2017 um 17:00 Uhr wird unter der Moderation von Rainer Nowak und in Kooperation mit „Die Presse“ stattfinden. Sibylle Hamann, Patrick Frottier, Anna Maria Krassnigg, Doron Rabinovici und Bundesminister Wolfgang Sobotka unterhalten sich über brisante Fragen, welche die Uraufführung „WERBUNG LIEBE ZUCKERWATTE“ aufwirft. Diskutiert wird u.a. über alternative Wahrheiten, politische Propaganda, die Instrumentalisierung der Angst vor dem Unbekannten.

Das Podium am Sonntag 28. Mai um 11:30 Uhr trägt den Titel „Bedingungen weiblichen Schreibens“. Theodora Bauer, Ruth Beckermann, Lydia Mischkulnig und Daniela Strigl diskutieren über Aspekte von weiblicher Autorschaft, Schreibanlässe und Lese-Leidenschaften. Gemeinsam beschäftigen sie sich mit Ebner-Eschenbach, der Grand Dame der österreichischen Literatur und Autorin der THALHOF Uraufführung „AM ENDE EINES KLEINEN DORFES“. Sie werfen einen gegenwärtigen Blick auf mehrere Jahrhunderte weibliche Literaturgeschichte um die Bedingungen von „Heute“ zu konstatieren. Moderation: Anna Maria Krassnigg.

Im Rahmen des THALHOF Festivals (FR 4. August bis SO 3. September) zeigt der Salon5 zusätzlich zu den drei Uraufführungen „WERBUNG LIEBE ZUCKERWATTE“, „AM ENDE EINES KLEINEN DORFES“ und „RAXLEUCHTEN“ erneut eine Reihe themenrelevanter salon.gespräche mit Rotraut Schöberl, Renata Schmidtkunz, Evelyne Polt-Heinzl, Ruth Wodak, Peter Huemer, Eva Rossmann, Michael Fleischhacker, Ronald Pohl und Manuela Vollmann.

