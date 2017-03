Juraczka zu Getreidemarkt: Vassilakou kennt Autofahrer nur als Feindbild

Reduktion auf zwei Fahrspuren führt zu Stau-Chaos

Wien (OTS) - „Die Pläne zur Umgestaltung des Getreidemarktes sind ein weiteres Beispiel für die hetzerische Verkehrspolitik von Stadträtin Vassilakou. Die Stadträtin kennt nur ein Feindbild und das heißt Autofahrer“, so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka.

Durch die Reduktion auf zwei Fahrspuren wird an dieser Hauptverkehrsader ein Stau-Chaos mutwillig herbeigeführt. Es sei daher in diesem Zusammenhang auch völlig unverständlich warum die vernünftigen Alternativvorschläge des ÖAMTC, die zu keiner Reduktion der Fahrspuren geführt und somit diese Misere verhindert hätten, in keiner Weise berücksichtigt wurden.

„Die Verkehrsstadträtin setzt sich wieder einmal über die Interessen der Autofahrer hinweg und verursacht dadurch Stau ohne Ende. Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die Verkehrsteilnehmer nicht weiter in gut und böse einteilt. Eine Verkehrspolitik, die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielt ist jedenfalls von Vorgestern“, so Juraczka abschließend.

