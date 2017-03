goldgas steigt in den Strommarkt ein

Energieversorger erweitert Portfolio

Wien (OTS) - Der österreichische Energieversorger goldgas erweitert sein Portfolio und beliefert Verbraucher ab sofort auch mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft. Vom Eintritt in den heimischen Strommarkt erwartet sich das Unternehmen 10.000 Neukunden im ersten Jahr.

goldgas bietet seit Februar 2017 neben Erdgas auch Strom an und entwickelt sich somit zum Komplettversorger. „Ich erwarte mir vom Einstieg in den österreichischen Strommarkt eine deutliche Ausweitung unseres Kundenstamms und damit einen Ausbau unseres Marktanteils, um unseren erfolgreichen Weg am heimischen Energiemarkt fortzuführen“, so Eduard Maaß, Geschäftsführer der goldgas GmbH. Das österreichische Unternehmen mit Sitz in Wien versorgt bereits 40.000 Haushalte sowie Klein- und Mittelbetriebe in ganz Österreich mit Gas.

Zuletzt bewies das Unternehmen seine hohe Wettbewerbsfähigkeit durch den Gewinn der VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“ im Bereich Gas (Marktgebiet Ost). Mit der Erweiterung des Angebots um die Sparte Strom erwartet goldgas innerhalb dieses Jahres zusätzlich 10.000 neue Kunden im Strom-Bereich. Der aktuelle Stromtarif von goldgas „stromTrauDich12“ setzt sich aus dem Grundpreis von 30 Euro (netto) und dem Arbeitspreis von 4,95 Cent (netto) pro Kilowattstunde zusammen. Neukunden bekommen abhängig vom Jahresverbrauch einen Bonus in Form eines Prozentrabatts. Der Online-Tarifrechner von goldgas kalkuliert nicht nur die Energiekosten für das erste Jahr, sondern stellt auch die Kosten für das Folgejahr dar. Dadurch beweist das Unternehmen, dass es langfristig günstige und transparente Tarife unabhängig von Neukundenrabatten bietet.

Sauberer Strom aus 100 Prozent Wasserkraft

Durch das neue Stromangebot entwickelt sich goldgas zum ganzheitlichen Energieversorger. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und bietet ausschließlich Strom aus Wasserkraft an, erklärt Eduard Maaß: „Als modernes Energieunternehmen achten wir darauf, wie der Strom für unsere Kunden zusammengesetzt ist. Wir sind nicht nur ein zuverlässiger Gasversorger, sondern auch ein fairer Stromlieferant, der mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft nachhaltig überzeugt.“

Der Eintritt von goldgas belebt den heimischen Strommarkt und erweitert das Angebot für Kunden, die ihren Energieversorger wechseln möchten. „Wir appellieren an alle Konsumenten, die sich über zu hohe Energiekosten ärgern, sich über faire Alternativen zu informieren und keine Scheu vor einem Wechsel zu haben. Der Wechsel zu goldgas ist ganz einfach und wir unterstützen unsere Kunden dabei mit persönlicher Beratung“, so Maaß. Durch die Energieversorgung aus einer Hand profitieren Verbraucher, indem sie lediglich einen Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Gas- und Stromlieferung haben. Zudem ist es möglich, individuell auf die Verbrauchssituation abgestimmte Angebote zu erhalten.

Weitere Informationen auf www.goldgas.at

Über goldgas

Die goldgas GmbH wurde 2011 gegründet und stieg als einer der ersten privaten Anbieter für Erdgas in den österreichischen Gasmarkt ein. Als heimischer Energieversorger mit Firmensitz und Servicecenter in Wien beliefert goldgas bereits 40.000 Haushalte sowie Klein- und Mittelbetriebe in ganz Österreich mit Gas. Hinter goldgas steht mit der VNG Austria GmbH ein österreichischer Energieversorger, der zur VNG Gruppe – einem der großen Gaskonzerne Europas – gehört. Dadurch garantiert goldgas Versorgungssicherheit sowie Kompetenz in allen Fragen rund um das Thema Erdgas. Im Jahr 2016 erwirtschaftete goldgas einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro. Im Jänner 2017 war goldgas – nach 2014 – zum zweiten Mal Bestbieter bei der VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“ im Bereich Gas (Marktgebiet Ost). Seit Februar 2017 bietet goldgas neben Erdgas auch Strom aus 100 Prozent Wasserkraft an.

