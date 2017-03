AVISO | NEOS Wien: Frauen, bekommt keine Kinder!? – Eine Diskussion zum Frauentag | Mi, 8. März 2017 | 18:30 Uhr

Mit Beate Meinl-Reisinger, Marie-Hélène Ametsreiter und Viktoria Kickinger, moderiert von Claudia Gamon.

Wien (OTS) - „Frauen, bekommt keine Kinder!?“ unter diesem Titel lädt NEOS Wien zu einer Diskussion zum Weltfrauentag am 8. März. Moderiert von Nationalratsabgeordneter Claudia Gamon sprechen NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger, Speedinvest-Partnerin Marie-Hélène Ametsreiter und Polytech AG Aufsichtsrätin Viktoria Kickinger über die aktuelle Situation von Frauen in der Gesellschaft: Knapp 50 Prozent der Frauen arbeiten Teilzeit, mit steigender Tendenz. Damit einher gehen finanzielle Einbußen, vor allem später in der Pension. Was sind die Gründe für diese besorgniserregende Entwicklung? Was muss passieren, damit mehr Männer Betreuungsaufgaben übernehmen können? Und wie können konservative Rollenzuschreibungen aufgebrochen werden?

Frauen, bekommt keine Kinder!?

Für Snacks und Getränke ist gesorgt.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter wien @ neos.eu!

Datum: 08.03.2017, 18:30 Uhr

Ort: Ludwig & Adele am Markt

Yppenplatz 4, 1160 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

presse.wien @ neos.eu