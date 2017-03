Valida steigert Vermögen auf EUR 9 Mrd.

Valida Gruppe zählt bereits 2,35 Millionen Kunden

Messung des CO2-Fußabdrucks der Veranlagung der Vorsorgekasse

Vorsorgekasse mit 2,41% Performance stärker als Branchenschnitt

Auch im Bilanzjahr 2016 setzte die Valida ihr starkes Wachstum fort: Das verwaltete Vermögen der Unternehmensgruppe stieg auf rund EUR 9 Mrd. Die Anzahl der Begünstigten erhöhte sich auf 2,35 Millionen. Die Performance-Werte sind trotz der schwierigen Kapitalmarktsituation erfreulich. Die Vorsorgekasse erzielte eine Performance von 2,41% und liegt somit über dem Branchenschnitt. In der Pensionskasse Valida Pension AG liegt die Performance bei 4,06 % und somit nahe am Branchenschnitt.

Stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit

2016 setzte die Valida Vorsorgekasse erneut ihren Fokus auf eine nachhaltige Kapitalanlage. Mit Jahresende entsprechen 100 % der Assets in der für Kunden offenen Veranlagungsgemeinschaft höchsten ethischen Kriterien. So lautet das Ergebnis einer Prüfung durch die „Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung“ (rfu). Der Beitritt zum UN Global Compact im Bilanzjahr 2016 bestätigt das außerordentliche Engagement der Valida im Bereich Nachhaltigkeit. „Unsere Kunden in der Abfertigung Neu können sicher sein, dass ihr gesamtes Vermögen in ethisch einwandfreien Assets investiert ist“, erklärt Mag. Martin Sardelic, Vorsitzender des Vorstands der Valida Holding AG.

Vorsorgekasse misst den CO2-Fußabdruck

Neben der Einhaltung der hohen ethischen Standards spielt auch das Thema „CO2-Reduktion“ eine immer wichtigere Rolle. Ab sofort misst die Valida Vorsorgekasse den CO2-Fußabdruck der Assets in der für Kunden offenen Veranlagungsgemeinschaft (EUR 2,2 Mrd.). Das erste Prüfungsergebnis beweist bereits das sehr hohe Niveau der Valida: Der relative CO2-Fußabdruck des Aktienteils liegt mit „137 Tonnen pro 1 Mio. investierter Euro“ deutlich unter jenem des MSCI World mit 198 Tonnen (rd. 30% geringer).

Starkes Wachstum in der Abfertigung Neu

Das verwaltete Vermögen wurde im Geschäftsfeld „Betriebliche Vorsorgekasse – Abfertigung Neu“ 2016 um rund EUR 300 Mio. auf EUR 2,4 Mrd. gesteigert. Zum Bilanzstichtag waren mehr als 2,1 Millionen Arbeitnehmer und Selbständige Begünstigte in der Valida Vorsorgekasse.

Steigerung des Vermögens im Geschäftsfeld Pensionskasse

Im Geschäftsfeld Pensionskasse ist die Valida durch die Valida Pension AG sowie die Valida Industrie Pensionskasse AG vertreten. Das verwaltete Vermögen der beiden Kassen stieg im Bilanzjahr auf EUR 6,6 Mrd. (inklusive des Konsortialgeschäfts von EUR 600 Mio.) Zum Bilanzstichtag waren rund 251.000 Arbeitnehmer und Pensionisten Begünstigte einer Pensionskassenlösung der Valida Gruppe.

Umsatzsteigerung im Geschäftsfeld Beratung

Im Geschäftsfeld „Beratung und Mathematik“ steigerte die Valida den Jahresumsatz um rund 7,6 % auf rund EUR 3,5 Mio. Zu den Neukunden zählen rund 159 Raiffeisen Banken. Den Schwerpunkt bildet die Beratung für die Umsetzung der neuen Standards des Austrian Financial Reporting and Auditing Committee („AFRAC 27“).

Kunden im Mittelpunkt

„Im Zentrum aller unserer Anstrengungen steht immer der Kunde – womit hier selbstverständlich die Begünstigten ebenso gemeint sind wie unsere Vertragskunden. Wir liefern in der Servicierung unserer Kunden Top-Qualität und orientieren uns an den weltbesten Einrichtungen für die kapitalgedeckte Pensionsvorsorge“, schließt Sardelic.

