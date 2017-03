Die Wien Holding präsentiert sich auf der ITB 2017

Wien (OTS/RK) - Die Wien Holding wird mit ihren Kultur- und Tourismusbetrieben auf der ITB 2017, die von 8. bis 12. März in Berlin stattfindet, vertreten sein. Im Kulturbereich werden neben den vier Museen der Wien Holding – Mozarthaus Vienna, Haus der Musik, Jüdisches Museum Wien und Kunst Haus Wien – auch die Vereinigten Bühnen Wien ihr Programm präsentieren. Im Tourismusbereich zeigen die DDSG Blue Danube und der Twin City Liner die neuesten Highlights. Der Wien Holding-Stand mit der Nummer 103 befindet sich in Halle 17.

Jüdisches Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien ist ein Ort der Begegnung, Auseinandersetzung und Verständigung, an dem Bewusstsein für jüdische Geschichte, Religion und Kultur geschaffen wird. 2017 hat das Jüdische Museum Wien wieder ein spannendes Ausstellungsprogramm zusammengestellt: „Trude und Elvis. Wien – Memphis – Hollywood“, „Kauft bei Juden! Geschichte einer Wiener Geschäftskultur“, „Israel before Israel. Ze'ev Aleksandrowicz's fotografische Reise“ und „Genosse Jude“ erwarten BesucherInnen im Palais Eskeles, das Museum Judenplatz zeigt „Bunker. Architektur des Überlebens“ und eine Ausstellung zur Cosmetic Queen „Helena Rubinstein“. www.jmw.at

Mozarthaus Vienna – Ein Zentrum zu Leben und Werk des Musikgenies

Im Mozarthaus Vienna können BesucherInnen die einzige noch erhaltene Wiener Wohnung Mozarts erkunden, in welcher er von 1784 bis 1787 logierte und so viel Musik komponierte wie nirgendwo sonst! Rund um diese Wohnung erwartet große und kleine Mozartfans aus aller Welt auf drei Ausstellungsebenen eine umfassende Präsentation der Zeit, in der Mozart lebte, und seiner wichtigsten Werke. Im Mittelpunkt stehen die Wiener Jahre des großartigen Komponisten, die den Höhepunkt seines Schaffens darstellten. Derzeit ist die Sonderausstellung „Mozart und seine Wiener Netzwerke. Ein Querschnitt“ zu sehen. Zum Video: http://bit.ly/2miM7j7

www.mozarthausvienna.at

Haus der Musik – das Klangmuseum

Das Haus der Musik ist ein modernes, interaktives Klangmuseum in der Wiener Innenstadt und zugleich die Gründungsstätte der Wiener Philharmoniker, die 2017 ihr 175-jähriges Jubiläum mit einer neuen Sonderausstellung. Die interaktiven Ausstellungsbereiche im Haus der Musik wie z.B. die Klangtreppe „Stairplay“ oder das multimediale Musiktheater „virto|stage“ bieten neue, innovative Zugänge zum Thema Musik. Ein einzigartiges, musikalisches Erlebnis in einer modernst aufbereiteten Schau. www.hdm.at

Kunst Haus Wien – Museum Hundertwasser

Im Kunst Haus Wien erwarten die BesucherInnen zwei ganz besondere Museumserlebnisse: Das Museum Hundertwasser präsentiert die weltweit größte Dauerausstellung des österreichischen Ausnahmekünstlers Friedensreich Hundertwasser (1928 - 2000) mit seinen berühmten Malereien und Druckgrafiken, Architekturmodellen und Tapisserien, zudem ist das Kunst Haus Wien das erste Haus für Fotografie in der Stadt. Wechselnde Fotoausstellungen bringen den BesucherInnen die großen Namen aus der Welt der Fotografie näher. 2017 steht das Sonderausstellungsprogramm ganz im Zeichen von Natur und Ökologie:

Edward Burtynsky´s Fotoserie „Wasser“ und die Ausstellung „Visions of Nature“, bei der es um die fotografische Auseinandersetzung mit dem Thema Natur geht, werden gezeigt. www.kunsthauswien.com

Vereinigte Bühnen Wien (VBW)

Musical und Oper sind die beiden Standbeine der Vereinigten Bühnen Wien (VBW). Drei der traditionsreichsten Theater Wiens – Raimund Theater, Ronacher und Theater an der Wien – gehören zu den VBW. Auch die Wiener Kammeroper wird vom Theater an der Wien bespielt.

Das Theater an der Wien zählt zu den schönsten und traditionsreichsten Bühnen in Wien und präsentiert sich seit dem Jahr 2006 als innovatives Stagione-Opernhaus. Der Spielplan 2016/17 umfasst 14 Premieren vom Barock bis zur Moderne. Diese Saison stehen, 400 Jahre nach Shakespeares Tod (1616), 5 Opernwerke, die mit dem Schaffen Shakespeares und seiner Zeit eng in Verbindung stehen, im Fokus. Das vielfältige Spektrum des intimen Kammeropern-Repertoires ergänzt den Spielplan des Theater an der Wien und greift zusätzlich dramaturgische Schwerpunkte aus dem Opernspielplan auf. Mit der Gründung des Jungen Ensembles des Theater an der Wien (JET), das aus sechs jungen SängerInnen besteht, wurde der traditionsreiche Spielort am Fleischmarkt wieder belebt. www.theater-wien.at

Das Raimund Theater präsentiert derzeit die neue VBW-Musical-Eigenproduktion „SCHIKANEDER – die turbulente Liebesgeschichte hinter der Zauberflöte“. Das Musical rund um die Beziehung des Theatermachers Emanuel Schikaneder und seiner Frau Eleonore lässt das Publikum hinter die Kulissen der Theaterwelt des 18. Jahrhunderts blicken. Zum Video: http://bit.ly/2m39Inp

Im Herbst folgt dann die Weltpremiere von „I AM FROM AUSTRIA“ – dem Musical mit den Songs von Rainhard Fendrich. Zum Video:

http://bit.ly/2mNZZ2O

Im Ronacher ist derzeit das Musical „DON CAMILLO & PEPPONE“ rund um den streitbaren katholischen Pfarrer Don Camillo und seinen nicht minder schlagkräftigen Kontrahenten Peppone, den Bürgermeister des kleinen italienischen Dorfs Boscaccio im Italien von 1947 zu sehen. Zum Video: http://bit.ly/2kHhKjL

Ab Herbst kehrt der Musical-Klassiker „TANZ DER VAMPIRE“ zurück auf die Bühne des Ronacher. www.musicalvienna.at

DDSG Blue Danube – Die Donau neu erleben

Die DDSG Blue Danube ist das größte Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs und verfügt über die größte Kompetenz auf der Österreichischen Donau. Mit rund 80 MitarbeiterInnen und sechs Schiffen auf der Donau wird nicht nur der Linienbetrieb in Wien und der Wachau durchgeführt, sondern auch mit abwechslungsreichen Themenfahrten für Spaß und Unterhaltung gesorgt. www.ddsg-blue-danube.at

Twin City Liner: High-Speed-Erlebnis zwischen Wien und Bratislava

Der Twin City Liner der Central Danube verbindet die Innenstadt Wiens im Linienbetrieb bis zu fünfmal täglich mit der Altstadt von Bratislava (März - Oktober). Der Schnell-Katamaran ist vollklimatisiert, verfügt über bequeme First-Class Bestuhlung, Panoramafenster und das Panoramadeck vermittelt echtes „Cabrio-Feeling“. Ein Bordbuffet bietet Snacks und Drinks, die Fahrzeit beträgt 75 Minuten. www.twincityliner.com

