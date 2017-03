Juraczka/Keri zu Marx-Halle: Brauner muss endlich einlenken

Marx-Halle muss in der derzeitigen Form erhalten bleiben - Der Willen des Bezirks und der Bevölkerung muss respektiert werden

Wien (OTS) - „Mittlerweile haben sich alle Parteien der Meinung der ÖVP angeschlossen und sprechen sich dafür aus, dass die Marx-Halle als Event-Location in der derzeitigen Form erhalten bleiben soll. Die Geschäftsführerin der Wien Holding Sigrid Oblak agiert damit am Willen des Bezirks und der Bevölkerung vorbei. Und die verantwortliche Stadträtin Brauner schaut diesem Treiben einfach nur zu“, so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka angesichts eines einstimmigen Beschlusses der Landstraßer Bezirksvertretung.

Die Halle sei schon allein aus baulichen Gründen für Start-Ups ungeeignet. Zudem habe sich die Marx-Halle als Veranstaltungsstätte etabliert und sich mittlerweile zu einem pulsierenden Zentrum des neuen Stadtteils Neu Marx entwickelt.

„Es ist daher völlig unverständlich, dass man hier mutwillig Veränderungen herbeiführen will. Auch die zahlreichen Gespräche mit den Anrainerinnen und Anrainern haben ergeben, dass hier ein großes Unverständnis über das Vorgehen der Stadt herrscht. Auch der Landstraßer SPÖ-Bezirksvorsteher hat sich klar für die Beibehaltung der Rinderhalle als Veranstaltungshalle ausgesprochen. Wenn Stadträtin Brauner schon nicht auf die Bevölkerung und die Opposition hört, dann vielleicht auf ihren Parteifreund“, so der Klubobmann der ÖVP Landstraße Georg Keri.

„Stadträtin Renate Brauner ist dringend aufgefordert dieser verantwortunglosen und chaotischen Vorgangsweise ein Ende zu setzen. Der Wille des Bezirks und der Bevölkerung muss endlich respektiert werden“, so Juraczka und Keri abschließend.

