HÄUSER-AWARD 2017: Die spektakulärsten Einfamilienhäuser Europas

Die Siegerobjekte stehen in Belgien, den Niederlanden, Österreich, Norwegen und im Allgäu

HÄUSER, das High-Class-Magazin für internationale Architektur, Design und anspruchsvolles Wohnen, präsentiert in seiner aktuellen Ausgabe 2/17 (ab 6. März im Handel) die Sieger des HÄUSER-AWARD 2017. Unter dem Wettbewerbsmotto "Spektakuläre Häuser" prämiert das Magazin in diesem Jahr die aufsehenerregendsten Einfamilienhäuser in ganz Europa, die durch eine besondere formale und gestalterische Prägnanz, ein unkonventionelles Erscheinungsbild, großartige Innenräume oder eine imposante Lage begeistern konnten. Andere wiederum haben durch edles Understatement, technische Raffinesse oder ungewöhnliche Materialeinsätze überzeugt.

Gemeinsam mit dem Bund Deutscher Architekten (BDA), dem Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) und Jung vergibt HÄUSER den renommierten Architekturpreis in diesem Jahr an folgende Objekte:

Den 1. Preis gewinnt die Villa MQ im belgischen Tremelo. Von außen wirkt der geschwungene Baukörper der Architektin Magalie Munters vom Genter Büro OOA / Office O Architects fast monolithisch, im Inneren beeindruckt er durch ein spektakuläres Raumgefühl. Die Villa verzichtet auf das Überladene und erscheint wie eine geometrische Skulptur - ein aufregendes Haus jenseits der üblichen Wohnkonventionen, urteilt die HÄUSER-AWARD Jury. Die Organisation auf fünf Split-Level-Ebenen im Inneren ermöglicht in Kombination mit der Ausrichtung der Räume Offenheit und Intimität zugleich und erzeugt das spektakuläre Gefühl eines Schneckenhauses.

Platz 2 belegt die Villa Schoorl in Schoorl an der niederländischen Nordseeküste. Jeroen Spee und Jeroen Steenvoorden vom Amsterdamer Studio Prototype verkleideten das Gewinnerhaus mit einer veredelten Aluminiumhaut, die an die Fassade typisch holländischer schwarzer Scheunen erinnert. Innen zeigt sich das Objekt als helles und warmes Raum-Puzzle mit zeitloser Atmosphäre, dessen Zimmerfolge von verschiedenen Charakteren - vom Offenen ins Geschlossene, vom Hellen zum Dunklen - geprägt ist.

Der 3. Platz des HÄUSER-AWARD 2017 geht an das Haus P in Oberreute im Allgäu. Mit dem Ferienhaus interpretierten Katja Knaus und Benedikt Bosch vom Stuttgarter Studio Yonder regionale Bautraditionen spektakulär neu. Mit seinem flachen Satteldach, dem massiven Sockelgeschoss, der aufgesetzten Holzkonstruktion und der dunkel geflammten Fassade erinnert das Objekt an traditionelle Allgäuer Bauernhäuser. Die ungewöhnliche Form mit einer gekippten Außenwand sowie die hohen großen Glasflächen sind eine Reminiszenz an die Moderne. Das Innere präsentiert sich einfach und reduziert, helles Fichtenholz dominiert bei Decken, Wänden, Böden und Treppen.

Die Jury vergab Preisgelder in Höhe von 15.000 Euro. Zusätzlich zeichnete der VPB die Bauherren der preisgekrönten Objekte mit einer Prämie von jeweils 1.000 Euro aus.

Auch in diesem Jahr wird die herausragende Qualität einer innenräumlichen Gestaltung im Rahmen des HÄUSER-AWARD besonders gewürdigt. Dazu verleiht HÄUSER in Kooperation mit Parkett Dietrich den Interior-Preis, der mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotiert ist, an das Team von LP Architektur für Haus Kranawendter in Leogang (Österreich). Holz und Naturstein beherrschen das Einfamilienhaus innen und außen. Was außen noch archaisch und rau anmutet, setzt sich im Inneren fort und wird hier kunstvoll und fein. Die Kontraste, die sich aus dem Zusammenspiel verschiedener Materialien ergeben -sägeraues Holz zu glattem Estrichboden, unbehandelter Naturstein neben feinem Putz - machen das Haus zu einem gleichermaßen optischen wie haptischen Erlebnis.

Ebenfalls mit 2.000 Euro wurde darüber hinaus erstmalig gemeinsam mit Metten Stein+Design ein Sonderpreis für eine besonders gelungene Gestaltung der Außenanlagen vergeben: Der Sonderpreis-Außengestaltung geht an Lund Hagem Architects für Haus Knapphullet, ein spektakuläres Sommerhaus mit frei tragendem Betondach in Sandefjord an der Südküste Norwegens. Zwischen Fels und Grund spannten die Architekten ein Dach aus Beton, das sich schützend über ein gläsernes Sommerhaus legt und das seitlich als Stiege auf das Dach dient. Der außergewöhnliche Bau setzt die Landschaft nicht nur in Szene, sondern begreift sie ganz selbstverständlich als Ausgangspunkt der Architektur.

Alle Gewinner des HÄUSER-AWARD 2017 werden heute Abend im Rahmen der Jung Architekturgespräche im Chamäleon Theater in Berlin mit einer Preisverleihung geehrt. Die Preisträger stellen vor Ort ihre ausgezeichneten Häuser vor.

Die spektakulärsten Einfamilienhäuser in einem Buch

Das Buch "Spektakuläre Häuser" versammelt und dokumentiert die 20 besten Objekte des HÄUSER-AWARD 2017 - alle vorgestellt mit brillanten Fotos, Grundrisszeichnungen und prägnanten Texten. Autorin: Bettina Hintze, 260 Seiten, ISBN: 978-3-421-04048-0. Das Buch erscheint zum Preis von 59,00 Euro bei DVA, München.

