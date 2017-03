Blecha: Wertschöpfungsabgabe „alternativlos“

Wien (OTS) - Der Vorstoß von ÖGB-Präsident Foglar für eine verbreiterte Steuerbemessungsgrundlage wird von Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha „mit aller Kraft“ unterstützt: „Dem tiefgreifenden Wandel in Produktion und Arbeitswelt durch die Digitalisierung muss eine Umstellung der Finanzierung der sozialen Schutzsysteme wie Gesundheitsversorgung, Pensionen, Arbeitslosenversicherung etc. folgen. Denn Roboter in menschenleeren Fabrikshallen zahlen keine Beiträge!“, so Blecha heute in einer Reaktion auf Foglars Ö1-Interview.

Blecha: „Eine Wertschöpfungsabgabe ist alternativlos. Denn heute bestehen 62 Prozent unseres Steueraufkommens aus den Lohn- und Gehaltssummen bzw. Pensionen. Da gibt es Umschichtungsbedarf. Die moderne Wertschöpfungsabgabe, wie sie der Pensionistenverband Österreichs fordert, ist eine Umverteilung, keine neue Steuer. Unternehmen mit vielen MitarbeiterInnen würden deutlich entlastet, Betriebe, die durch Digitalisierung, Automatisierung und Finanztransaktionen immer höhere Gewinne erzielen, müssten endlich auch einen entsprechenden Beitrag zur Sicherung des Sozialstaates, für die Familien, für Bildung, für Wohnen und Infrastruktur leisten“, so der PVÖ-Präsident.

Blecha abschließend: „Das Thema muss jetzt auf die politische Tagesordnung!“

